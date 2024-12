Caracciolo: “Nasce l’Arca Sveva-Ofantina, nuovi servizi per il territorio della Bat”

"Grazie ad un emendamento alla legge di bilancio regionale 2025 sottoscritto da me e dalla collega Tonia Spina nasce l'Arca Sveva-Ofantina. I cittadini della Bat potranno usufruire di nuovi importanti servizio". Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo."L' emendamento - spiega Caracciolo - si riferisce alla modifica della L.R. 22/2014 (Riordino delle Funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, e riforma degli Enti Regionali operanti nel settore) e porta alla rivisitazione del sistema delle ARCA (Agenzie Regionali per la Casa) attraverso la istituzione della ARCA Sveva-Ofantina che sarà costituita assorbendo dalla Arca Puglia Centrale i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani e dall' Arca Capitanata i comuni di Margherita di Savoia. San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Il tutto senza variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio Regionale"."Grazie a questo provvedimento, il territorio della Bat acquisisce maggiore autonomia anche dal punto di vista dell'edilizia residenziale. Infatti - conclude Caracciolo - non servirà più recarsi a Bari, ma tutti i servizi saranno garantiti da Arca nella nostra provincia che, dopo l'apertura di una sede di Arpa, si arricchisce con una nuova sede di agenzia regionale".