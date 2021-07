Stadio Puttilli di Barletta, i lavori riprenderanno lunedì

Riprenderanno lunedì prossimo, 12 luglio, i lavori per l'adeguamento funzionale dello stadio comunale "Puttilli". Ad annunciarlo è il sindaco Cosimo Cannito dopo le garanzie ricevute dal rappresentante dell'impresa aggiudicataria.In cantiere ci sono le opere previste dalla seconda variante suppletiva al progetto esecutivo. Gli ulteriori interventi, approvati dalla Giunta comunale e autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento, erano stati concordati a conclusione dei sopralluoghi all'impianto di via Vittorio Veneto eseguiti congiuntamente da CONI, Amministrazione comunale e Polizia di Stato.«Stiamo facendo il possibile – concordano il primo cittadino e l'assessore ai Lavori Pubblici Calabrese – per accelerare il cronoprogramma e riconsegnare alla pratica sportiva lo stadio, compiutamente ampliato e ristrutturato. Decisiva, va ribadito, l'eccellente cooperazione dimostrata dai referenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dall'impresa Terra Lavoro e dal direttore dei lavori».