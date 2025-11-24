Viva Elezioni Regionali Diretta
Viva Elezioni Regionali Diretta
Politica Aggiornamenti in Diretta

Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia Bat

I principali aggiornamenti in tempo reale dai comuni della sesta provincia

Barletta - lunedì 24 novembre 2025 15.00
I cittadini pugliesi hanno espresso le loro preferenze e ora è il momento di scoprire l'esito del voto. Seguiamo, passo dopo passo, l'andamento dello spoglio per le elezioni regionali in Puglia, con un focus particolare sulla circoscrizione di Barletta-Andria-Trani.

In questa pagina aggiorneremo in diretta i risultati provenienti dai comuni del territorio, analizzando percentuali, trend e possibili scenari politici che si delineano man mano che arrivano i dati ufficiali. Un racconto in tempo reale per comprendere come si sta orientando l'elettorato e quali equilibri potrebbero emergere nel nuovo panorama regionale.

Seguiamo qui in diretta i risultati a livello provinciale per quanto riguarda la circoscrizione Bat.

Risultati in diretta nella circoscrizione Barletta-Andria-Trani

Sezioni circoscrizionali: 0 / 410
Candidato presidenteVoti%
Antonio Decaro
Ada Donno
Luigi Lobuono
Sabino Mangano
Aggiornamenti in tempo reale

Ore 15.34 - È giunto il dato definitivo dell'affluenza dai 10 comuni della provincia BAT. Hanno votato il 41,22% degli elettori della sesta provincia: di seguito il prospetto completo città per città.



Ore 15.25 - Con la chiusura dei seggi e l'avvio ufficiale dello spoglio per le elezioni regionali, l'attenzione si concentra ora sulle prime indicazioni utili a delineare il nuovo quadro politico nelle diverse Regioni. Dopo una campagna elettorale intensa e un'affluenza in calo rispetto alle precedenti tornate, le proiezioni iniziano a tracciare i primi scenari, offrendo un orientamento su come potrebbe comporsi la futura governance locale. In Puglia, le stime mostrano Antonio Decaro nettamente in testa, con percentuali che superano stabilmente il 60%. Il suo avversario, Luigi Lobuono, risulta più arretrato, attestandosi attorno al 30%. Un margine ampio che, qualora confermato dal conteggio effettivo delle schede, indicherebbe una vittoria molto solida per il candidato del centrosinistra. Secondo i primi exit poll dati Consorzio Opinio per la Rai Antonio Decaro, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia si attesta sul 64-68% dei voti. Luigi Lobuono, candidato del centrodestra, sul 30-34%.

Ore 15.00 - Le urne si sono chiuse. Nell'attesa che venga elaborato il dato di affluenza a livello provinciale, nei seggi inizia lo scrutinio dei voti.
  • Elezioni regionali 2025
Altri contenuti a tema
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Barletta Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Barletta I seggi riapriranno domani alle 7
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Barletta Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Barletta Sarà possibile votare sino alle 23 di questa sera
Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Barletta Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Barletta Alle urne solo il 10,38%. Seggi aperti sino alle 23
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Barletta Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Barletta Gli oltre 3,5 milioni di elettori pugliesi sono chiamati alle urne domani e lunedì
Grande partecipazione per la candidata Michela Diviccaro Speciale Grande partecipazione per la candidata Michela Diviccaro L'appuntamento per chiudere in festa la campagna elettorale
Il candidato Ruggiero Marzocca chiude la sua campagna elettorale Speciale Il candidato Ruggiero Marzocca chiude la sua campagna elettorale L'intervista al candidato al consiglio regionale nella lista Decaro Presidente
Giuseppe Tupputi, chiusura della campagna elettorale: "Queste è la sfida più bella della mia vita" Speciale Giuseppe Tupputi, chiusura della campagna elettorale: "Queste è la sfida più bella della mia vita" La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale per Forza Italia
Sanità in Puglia, Ruggiero Marzocca: «Investire in telemedicina e nuove tecnologie» Speciale Sanità in Puglia, Ruggiero Marzocca: «Investire in telemedicina e nuove tecnologie» Il candidato, al fianco di Decaro, propone l'apertura di nuovi ambulatori e una programmazione per obiettivi
Barletta-Nola 1-2: un ko che fa davvero male
24 novembre 2025 Barletta-Nola 1-2: un ko che fa davvero male
Consiglio comunale del 25 novembre, due ordini del giorno aggiuntivi
24 novembre 2025 Consiglio comunale del 25 novembre, due ordini del giorno aggiuntivi
Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili
24 novembre 2025 Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili
Barletta-Nola 1-2, le pagelle del match
24 novembre 2025 Barletta-Nola 1-2, le pagelle del match
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Barletta
23 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Barletta
Cianci: «L’aria di Barletta è irrespirabile, servono risposte»
23 novembre 2025 Cianci: «L’aria di Barletta è irrespirabile, servono risposte»
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Barletta
23 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Barletta
1
Il Barletta sciupa e finisce ko con il Nola, al "Puttilli " è 1-2
23 novembre 2025 Il Barletta sciupa e finisce ko con il Nola, al "Puttilli" è 1-2
Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Barletta
23 novembre 2025 Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Barletta
Sala lettura di palazzo San Domenico intitolata a Mariagrazia Vitobello, martedì 25 novembre la cerimonia
23 novembre 2025 Sala lettura di palazzo San Domenico intitolata a Mariagrazia Vitobello, martedì 25 novembre la cerimonia
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.