Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia Bat

Risultati in diretta nella circoscrizione Barletta-Andria-Trani

I cittadini pugliesi hanno espresso le loro preferenze e ora è il momento di scoprire l'esito del voto. Seguiamo, passo dopo passo, l'andamento dello spoglio per le elezioni regionali in Puglia, con un focus particolare sulla circoscrizione di Barletta-Andria-Trani.In questa pagina aggiorneremo in diretta i risultati provenienti dai comuni del territorio, analizzando percentuali, trend e possibili scenari politici che si delineano man mano che arrivano i dati ufficiali. Un racconto in tempo reale per comprendere come si sta orientando l'elettorato e quali equilibri potrebbero emergere nel nuovo panorama regionale.Seguiamo qui in diretta i risultati a livello provinciale per quanto riguarda la- È giunto il dato definitivo dell'affluenza dai 10 comuni della provincia BAT. Hanno votato il 41,22% degli elettori della sesta provincia: di seguito il prospetto completo città per città.- Con la chiusura dei seggi e l'avvio ufficiale dello spoglio per le elezioni regionali, l'attenzione si concentra ora sulle prime indicazioni utili a delineare il nuovo quadro politico nelle diverse Regioni. Dopo una campagna elettorale intensa e un'affluenza in calo rispetto alle precedenti tornate, le proiezioni iniziano a tracciare i primi scenari, offrendo un orientamento su come potrebbe comporsi la futura governance locale. In Puglia, le stime mostrano Antonio Decaro nettamente in testa, con percentuali che superano stabilmente il 60%. Il suo avversario, Luigi Lobuono, risulta più arretrato, attestandosi attorno al 30%. Un margine ampio che, qualora confermato dal conteggio effettivo delle schede, indicherebbe una vittoria molto solida per il candidato del centrosinistra. Secondo i primi exit poll dati Consorzio Opinio per la Rai Antonio Decaro, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia si attesta sul 64-68% dei voti. Luigi Lobuono, candidato del centrodestra, sul 30-34%.Le urne si sono chiuse. Nell'attesa che venga elaborato il dato di affluenza a livello provinciale, nei seggi inizia lo scrutinio dei voti.