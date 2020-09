Speciale elezioni regionali 2020, in diretta i risultati della provincia Bat

Risultati in diretta nella circoscrizione Barletta-Andria-Trani

Sezioni circoscrizionali: 0 / 407

Candidato presidente Voti % Pierfranco Bruni Michele Emiliano Antonella Laricchia Raffaele Fitto Nicola Cesaria Andrea D'Agosto Mario Conca Ivan Scalfarotto

È terminata l'intensa competizione elettorale che ha richiamato alle urne i cittadini pugliesi per un doppio impegno, il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari e soprattutto le elezioni regionali. Inoltre, per quanto riguarda la nostra provincia, nelle città di Trani, Andria e Trinitapoli si sono svolte anche le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.Seguiamo qui in diretta i risultati a livello provinciale per quanto riguarda la circoscrizione Bat.Secondo i dati diffusi dal Viminale, al termine della tornata elettorale a Bisceglie si è recato al voto per le regionali il 49,50% degli aventi diritto, pari a 23951 elettori. È al momento il dato percentuale più basso della Bat, dove la media è al 55% circa. Per Bisceglie è comunque un incremento notevole rispetto al 39,25% (pari a 18701 votanti) fatto registrare in città alla stessa consultazione del 2015.- In alcuni comuni tarda ad arrivare il dato definitivo dell'affluenza, mentre in alcune sezioni lo spoglio delle schede del referendum si è già concluso. I seggi della Bat procedono con i lavori a velocità molto differenti.- I primissimi dati a livello nazionale, relativi allo spoglio dei risultati del referendum, riportano un deciso vantaggio del sì rispetto al no. Per quanto riguarda le elezioni regionali pugliesi invece, la Rai ha diramato una infografica con degli exit poll che vedono Fitto ed Emiliano in un testa a testa parimerito.- Parte lo scrutinio dei voti per quanto riguarda il referendum. Nell'intera circoscrizione Bat che copre i 10 comuni della provincia sono in totale 407 le sezioni da scrutinare.