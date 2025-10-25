Sparatoria a Barletta, la lista Emiliano Sindaco di Puglia: "Episodio angosciante e inquietante"

"Angosciante e inquietante". Come altro definire altrimenti il ferimento di Giuseppe Di Bari, presidente del Comitato zona 167, perpetrato venerdì sera nel quartiere Patalini, a Barletta? Angosciante e inquietante perché segna inequivocabilmente un salto di qualità nel tentativo di intimidire chi agisce sulla scena pubblica, dando voce alla tutela di interessi comunitari diffusi per avere una città più vivibile nella realtà di ogni giorno e non nei proclami lanciati a giorni alterni". Così il segretario e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato."Mai, a memoria, ma anche consultando gli archivi dei giornali cartacei o navigando nei siti di informazione, era avvenuta una gambizzazione a Barletta nei confronti di chi si occupa di temi sociali e quindi politici. Si continuerà a far finta di niente anche di fronte a questo assalto a colpi di pistola? Si evocheranno la letteratura e la cinematografia di Gomorra per continuare a girare la testa dall'altra parte? Si continuerà a dipingere l'immagine dell'isola felice "deturpata" da episodi isolati o da derubricare al massimo a sussulti di neppure grande importanza? Qui è in atto il tentativo di scoraggiare chi si occupa della cosa pubblica (e già non sono in tanti), lasciando intendere che è meglio intrupparsi nella maggioranza silenziosa, disillusa e assuefatta a subire ogni decisione, tanto è già tutto scritto e deciso. Per provare ad arginare questa deriva sempre più pervasiva e pericolosa, occorre dire "basta" in maniera decisa e inequivocabile: se ne troverà il coraggio, almeno stavolta?"