Situazione canale H, il commento di Rosa Cascella e Antonello Damato

«In base all'ultima indagine condotta da Goletta Verde sulla balneabilità delle acque marine in Puglia, Barletta ha conquistato una poco invidiabile maglia nera, peraltro più unica che rara, in tutto il territorio regionale». Così la capogruppo del Pd Rosa Cascella e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia Antonello Damato.«L'ha conquistata grazie anche e soprattutto alla mancata attivazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia presso il canale H, sulla litoranea di Ponente, collaudato già alcuni mesi fa e ancora non funzionante perché la ditta esecutrice dei lavori, la Barsa e l'Acquedotto pugliese si sono dichiarate non in grado di gestirlo, mentre una ditta di Ancona si sarebbe detta in grado di farlo, ma mancherebbe il Documento Unico di Regolarità Contributiva, vale a dire la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti di un'impresa verso Inps, Inail e Cassa Edile.Già in passato abbiamo lamentato la perdurante mancata attivazione dell'impianto, con risposte da parte del Comune a dir poco evasive e insufficienti. Questo è l'ennesimo caso di una gestione amministrativa raffazzonata e inconcludente con chiare ed evidenti dannose conseguenze sulla collettività: fino a quando dovremo assistere a questo incredibile e mortificante spettacolo? A Palazzo di Città qualcuno ha da dire qualcosa, al di là della annunciata ripetizione delle analisi sulla balneabilità delle acque marine? Ripetiamo, la domanda è una sola: quando entrerà in funzione l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia presso il canale H costato 2 milioni e mezzo di euro? Denari pubblici buttati al vento?»