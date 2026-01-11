Lettera Cannito a Decaro sulla Tari, Cascella: «Il sindaco abbia il coraggio di dire le cose come stanno»

«Il sindaco Cannito chiede coraggio al neopresidente della Regione Puglia Antonio Decaro sulla questione dei rifiuti, invocando la chiusura del ciclo e paventando l'aumento della TARI per i cittadini di Barletta. Ma il vero coraggio sarebbe dire le cose come stanno». Così la capogruppo del Partito Democratico, Rosa Cascella.«Per non "certificare" la bassa percentuale di raccolta differenziata da parte di Bar.S.A. — da cui dipende direttamente l'ecotassa che incide sulla TARI — si prova a spostare l'attenzione sul costo del conferimento. Peccato che, migliorando la raccolta differenziata, si conferisce meno e quindi si spende meno. I numeri parlano chiaro: ad esempio, il Comune di Monopoli, facente parte dell'ARO BA 8, unitamente a Polignano a Mare, Mola di Bari e Conversano registra una media annua riferito al 2025 di circa l'82% di differenziata e non aumenta la TARI. L'ARO BA 8 nel suo complesso registra una media del 78% e, pertanto, tutti i Comuni afferenti pagano una bassa aliquota per l'Ecotassa e non aumentano la TARI. A Barletta invece, prima di cercare alibi, bisognerebbe migliorare la gestione del servizio e puntare sui risultati. Ai cittadini va raccontata la verità. Sempre!»