La capogruppo Pd Rosa Cascella nel consiglio regionale ANCI Puglia

"Il Circolo di Barletta del Partito Democratico esprime grande soddisfazione per la nomina della capogruppo PD Rosa Cascella nel Consiglio regionale di ANCI Puglia. Un incarico prestigioso che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto con serietà, competenza e senso delle istituzioni. La presenza di Rosa Cascella in un organismo così rilevante per il coordinamento e la rappresentanza dei Comuni pugliesi costituisce motivo di orgoglio per la nostra comunità politica e per l'intera città di Barletta. Siamo certi che saprà contribuire con impegno e visione alla crescita dei territori, portando all'attenzione del Consiglio regionale le istanze e le esigenze della nostra comunità, rafforzando il dialogo tra enti locali e promuovendo politiche di sviluppo, coesione e innovazione. A Rosa Cascella rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che continuerà a rappresentare con determinazione i valori democratici e progressisti che contraddistinguono il nostro partito". Così il segretario cittadino del Partito Democratico, Cosimo Bruno.