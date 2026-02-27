Rosa Cascella. <span>Foto Ida Vinella</span>
Rosa Cascella. Foto Ida Vinella
Istituzionale

La capogruppo Pd Rosa Cascella nel consiglio regionale ANCI Puglia

La nota del segretretario cittadino dem Cosimo Bruno

Barletta - venerdì 27 febbraio 2026 15.46 Comunicato Stampa
"Il Circolo di Barletta del Partito Democratico esprime grande soddisfazione per la nomina della capogruppo PD Rosa Cascella nel Consiglio regionale di ANCI Puglia. Un incarico prestigioso che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto con serietà, competenza e senso delle istituzioni. La presenza di Rosa Cascella in un organismo così rilevante per il coordinamento e la rappresentanza dei Comuni pugliesi costituisce motivo di orgoglio per la nostra comunità politica e per l'intera città di Barletta. Siamo certi che saprà contribuire con impegno e visione alla crescita dei territori, portando all'attenzione del Consiglio regionale le istanze e le esigenze della nostra comunità, rafforzando il dialogo tra enti locali e promuovendo politiche di sviluppo, coesione e innovazione. A Rosa Cascella rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che continuerà a rappresentare con determinazione i valori democratici e progressisti che contraddistinguono il nostro partito". Così il segretario cittadino del Partito Democratico, Cosimo Bruno.
  • Rosa Cascella
Altri contenuti a tema
Rosa Cascella: «Nelle ultime ore tanta solidarietà e una telefonata di Antonucci. Sindaco e presidente del consiglio comunale restano in silenzio» Politica Rosa Cascella: «Nelle ultime ore tanta solidarietà e una telefonata di Antonucci. Sindaco e presidente del consiglio comunale restano in silenzio» Torna a parlare la capogruppo dem
Offese in consiglio comunale, lo sfogo social di Rosa Cascella: «Ho pensato di mollare tutto» Politica Offese in consiglio comunale, lo sfogo social di Rosa Cascella: «Ho pensato di mollare tutto» L'intervento della capogruppo consiliare del Partito Democratico
Lettera Cannito a Decaro sulla Tari, Cascella: «Il sindaco abbia il coraggio di dire le cose come stanno» Politica Lettera Cannito a Decaro sulla Tari, Cascella: «Il sindaco abbia il coraggio di dire le cose come stanno» L'intervento della capogruppo dem in consiglio comunale
15 Cascella: «L’ambiente è una cosa seria, teniamo alta l’attenzione» Politica Cascella: «L’ambiente è una cosa seria, teniamo alta l’attenzione» La nota della capogruppo Pd in consiglio comunale
Darsena dei pescatori del porto di Barletta, «un altro finanziamento perso» Politica Darsena dei pescatori del porto di Barletta, «un altro finanziamento perso» Cascella (PD Barletta): «Ancora una volta il Comune di Barletta non è in grado di seguire in modo efficace l’iter dei bandi»
Rosa Cascella nella direzione nazionale Pd, la soddisfazione del circolo di Barletta Politica Rosa Cascella nella direzione nazionale Pd, la soddisfazione del circolo di Barletta Caracciolo e Bruno: «Orgoglio per tutto il territorio»
La barlettana Rosa Cascella eletta nella direzione nazionale del PD Politica La barlettana Rosa Cascella eletta nella direzione nazionale del PD Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese, nominata vicepresidente
5 «Nella giunta Cannito un poker di donne targate PD» Politica «Nella giunta Cannito un poker di donne targate PD» La stoccata di Rosa Cascella (capogruppo PD) dopo il recente rimpasto
Problematiche erosione costiera, l'intervento di Gennaro Rociola
27 febbraio 2026 Problematiche erosione costiera, l'intervento di Gennaro Rociola
Omicidio Lasala, condanne definitive per Abid e Dibenedetto
27 febbraio 2026 Omicidio Lasala, condanne definitive per Abid e Dibenedetto
Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
27 febbraio 2026 Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
Guardia di Finanza di Barletta, la cerimonia di intitolazione di largo Gaetano Nanula
27 febbraio 2026 Guardia di Finanza di Barletta, la cerimonia di intitolazione di largo Gaetano Nanula
Festa Vigili del Fuoco, la cerimonia a Barletta
27 febbraio 2026 Festa Vigili del Fuoco, la cerimonia a Barletta
87° anniversario dei Vigili del Fuoco, Damiani (FI): «Una storia fatta di coraggio e sacrificio»
27 febbraio 2026 87° anniversario dei Vigili del Fuoco, Damiani (FI): «Una storia fatta di coraggio e sacrificio»
Da Barletta a Saragozza: Teresa Doronzo porta l’eccellenza pugliese nel cuore dell’Europa
27 febbraio 2026 Da Barletta a Saragozza: Teresa Doronzo porta l’eccellenza pugliese nel cuore dell’Europa
Via dei Muratori: «Dalle delibere si passi finalmente ai lavori»
27 febbraio 2026 Via dei Muratori: «Dalle delibere si passi finalmente ai lavori»
Il cinema torna nel quartiere Borgovilla con il Cineforum dell'Ambulatorio Popolare di Barletta
27 febbraio 2026 Il cinema torna nel quartiere Borgovilla con il Cineforum dell'Ambulatorio Popolare di Barletta
Auto si schianta contro un muretto in via Andria: 38enne barlettano in codice rosso
27 febbraio 2026 Auto si schianta contro un muretto in via Andria: 38enne barlettano in codice rosso
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.