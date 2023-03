Rosa Cascella nella direzione nazionale Pd, la soddisfazione del circolo di Barletta

La barlettana Rosa Cascella è stata eletta nella direzione nazionale del Partito Democratico. Un risultato importante che riempie d'orgoglio il circolo cittadino. Di seguito le note del presidente del gruppo Pd in Regione, Filippo Caracciolo e del segretario del Pd di Barletta, Cosimo Bruno.«L'elezione di Rosa Cascella nella direzione nazionale del Partito democratico rappresenta un motivo di orgoglio per il circolo di Barletta e per tutto il territorio della Bat».«La presenza di Rosa Cascella nel massimo organismo nazionale - afferma Caracciolo - si inserisce al meglio nella stagione di rinnovamento del Pd. Con Elly Schlein segretario il ruolo delle donne diviene sempre più centrale. Sono certo, che Rosa Cascella saprà lavorare al meglio al fianco della segretaria e di tutti gli organismi dirigenti per affrontare le grandi sfide che ci attendono».«A Rosa Cascella - conclude Caracciolo - auguro un buon lavoro, con la certezza che saprà rappresentare nel migliore dei modi le istanze e i bisogni del nostro territorio all'interno del Partito».L'assemblea nazionale del Partito Democratico, riunita al centro Congressi "La Nuvola" di Roma, ha proclamato ufficialmente Elly Schlein nuova segretaria del Pd. Visibilmente emozionata, Schlein ha abbracciato subito Stefano Bonaccini, con cui si è contesa il ruolo alle primarie, eletto a sua volta Presidente Nazionale con un solo voto contrario e due astenuti.Con l'assemblea nazionale sono stati eletti anche i nuovi componenti della direzione nazionale. Dalla Puglia arriva una vera onda rosa: nel cruciale organismo interno ci sarà, tra le sei donne elette, anche Rosa Cascella, espressione autorevole del Circolo di Barletta ed attualmente Capogruppo in Consiglio Comunale.Il Segretario Cittadino del Partito Democratico di Barletta, avv. Cosimo D. Bruno, a nome di tutta la comunità politica, formula gli auguri di buon lavoro alla dott.ssa Rosa Cascella per il prestigioso incarico che premia gli sforzi fatti in questi anni da tutta la classe dirigente locale ed a cui spetterà il compito di rappresentare in ambito nazionale le esigenze del nostro territorio.