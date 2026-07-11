Conclusa la VII edizione di "Serrande Alzate": sei sold out per il festival del Teatro Fantàsia di Barletta

Si è conclusa con grande partecipazione la settima edizione di, il festival organizzato dal Teatro Fantàsia di Barletta che, dal 13 giugno al 4 luglio, ha trasformato il palcoscenico della scuola in uno spazio di incontro, crescita e condivisione attraverso il teatro.I sei spettacoli in cartellone hanno registrato il, confermando il crescente interesse del pubblico verso una rassegna che, anno dopo anno, si afferma come un importante appuntamento culturale della città. Un risultato reso possibile anche grazie al sostegno della, nell'ambito del, che ha riconosciuto il valore sociale e culturale dell'iniziativa."Serrande Alzate" non rappresenta soltanto il momento conclusivo dei laboratori teatrali del Teatro Fantàsia, ma è la sintesi di un percorso formativo che mette al centro la persona prima ancora dell'attore. Sul palco si sono alternati bambini, ragazzi e adulti, dai 7 agli oltre 70 anni, dimostrando come il teatro possa essere uno spazio aperto a tutte le età, capace di creare relazioni, favorire la crescita personale e abbattere le distanze tra le generazioni.Il cartellone ha proposto un viaggio attraverso linguaggi e stili differenti, dai grandi classici di Anton Čechov e Federico García Lorca fino alla drammaturgia contemporanea di Alessandro Piazzolla. Accanto ai testi d'autore hanno trovato spazio anche due spettacoli originali nati direttamente dal lavoro creativo degli allievi, che hanno scritto e sviluppato le proprie storie durante il percorso laboratoriale, dando voce a riflessioni, emozioni ed esperienze personali.«Viviamo in un tempo in cui siamo continuamente chiamati a dimostrare qualcosa», afferma il direttore artistico. «Con questo festival abbiamo voluto creare uno spazio in cui le persone potessero semplicemente essere se stesse. Il teatro, per noi, è prima di tutto un luogo di ascolto, di condivisione e di libertà espressiva. Non ci interessa inseguire la perfezione, ma accompagnare ciascuno nella ricerca della propria autenticità.»Con la conclusione della rassegna si chiude il sipario su un intenso mese di spettacoli, ma non il percorso del Teatro Fantàsia, che tornerà ad accogliere allievi e appassionati con la nuova stagione di corsi e laboratori prevista per il mese di ottobre.La direzione del Teatro Fantàsia desidera infine ringraziare tutti gli allievi, le loro famiglie, lo staff tecnico e organizzativo e il pubblico che, con entusiasmo e partecipazione, ha contribuito ancora una volta a rendere il teatro un luogo vivo, condiviso e aperto alla comunità.Nelle prossime settimane saranno aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di teatro del Teatro Fantàsia, dedicati a bambini, ragazzi e adulti, pronti ad accogliere nuovi allievi e a dare vita a un nuovo anno di formazione, creatività e condivisione.