Francesco Paolono MUGA yander van der wurff
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Eventi

"Corpi Geografici": il gala internazionale di danza chiude l'11esima edizione dell’ApuliaDanzaFestival

L'evento si terrà oggi nella piazza d'armi del Castello Svevo

Barletta - venerdì 10 luglio 2026
Oggi, 10 luglio, nella piazza d'armi del Castello Svevo (porta ore 19.00, sipario ore 19.30), l'ApuliaDanzaFestival chiude la sua undicesima edizione con il Gala internazionale di danza Corpi Geografici.

Novità dell'undicesima edizione dell'ApuliaDanzaFestival è senza dubbio il Gala di questa sera, riportando dopo molti anni d'assenza la danza nella suggestiva cornice del castello, dopo le edizioni di quello che fu il primo festival di danza della Città, dal 2005 al 2012, curato da Mauro de Candia e l'associazione Arte&Balletto.

Corpi Geografici vedrà oltre alla presenza degli stagisti dell'edizione 2026 dell'ADF in apertura di serata, la partecipazione di artisti provenienti da compagnie internazionali quali Nienke Wind e Giuseppe Calabrese (Introdans, Olanda), Stefania Mancini (Thuringer Staatsballett, Germania), Claudio Cangialosi (Royal Ballet of Flanders, Belgio) nonché il giovane coreografo emergente Francesco Paolino (che danzerà al fianco di Tom Blanc), a riconferma di una visione che vuole mettere al centro il territorio e le generazioni future di danzatori e coreografi.

Il programma si compone di lavori coreografici di Susanna Dazzi, Christiane Marchant, Laurent Drousie, Claudio Cangialosi, Sidi Larbi Cherckaui e Francesco Paolino, ques'utlimo selezionato per la vetrina della giovane d'autore Anticorpi XL 2026.

L'evento oltre al succitato sostegno del Network Anticorpi XL, è realizzato grazie al sostegno del Comune di Barletta e Puglia Culture, riconfermando le politiche di sostegno alla Danza dell'attuale amministrazione, insieme al Circuito multidisciplinare pugliese, con l'intento di ripristinare la storica kermesse ideata da Mauro de Candia.
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