Torna Corpi Ketonici con "Palmina, Amara terra mia"

Ancora un appuntamento con Corpi Ketonici. Domenica 15 Marzo vanno in scena la compagnia (Collettivo Teatro Prisma) e due artisti - Barbara Grilli e Giovanni Gentile - attrice e autore - che, anni fa, ha alzato la Sua voce su una storia di violenza quasi dimenticata. A pochi passi da qui. A Modugno. In una Puglia che è tanto brava a farsi amare quanto a nascondere quel che vuole negare."Palmina- Amara terra mia" DEVE continuare il suo viaggio di amore e denuncia."Sala Athenaeum (via Madonna degli Angeli, 29). Porta ore 18.30, inizio spettacolo ore 19.