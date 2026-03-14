"Corpi Ketonici - Espulsioni di scena"
Eventi

Torna Corpi Ketonici con "Palmina, Amara terra mia"

Appuntamento domani alle 18.30

Barletta - sabato 14 marzo 2026 Comunicato Stampa
Ancora un appuntamento con Corpi Ketonici. Domenica 15 Marzo vanno in scena la compagnia (Collettivo Teatro Prisma) e due artisti - Barbara Grilli e Giovanni Gentile - attrice e autore - che, anni fa, ha alzato la Sua voce su una storia di violenza quasi dimenticata. A pochi passi da qui. A Modugno. In una Puglia che è tanto brava a farsi amare quanto a nascondere quel che vuole negare.

"Palmina- Amara terra mia" DEVE continuare il suo viaggio di amore e denuncia."

Sala Athenaeum (via Madonna degli Angeli, 29). Porta ore 18.30, inizio spettacolo ore 19.
  • Teatro
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