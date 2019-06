Si vuole suicidare ma scatta l'allarme dal Commissariato di P.S. di Barletta

A bordo del treno Frecciargento Roma-Lecce un passeggero chiama il servizio sanitario 118 riferendo di volersi suicidare: lainterviene prontamente e lo soccorre,Lallarme alla Polizia Ferroviaria era giunto nel tardo pomeriggio di venerdì 14 giugno dal. Un quarantenne italiano, a bordo del treno Frecciargento 8315 (Roma-Lecce), era stato notato dal personale di Trenitalia chiamare il 118 paventando un gesto estremo.Appena giunto il treno nella stazione di Bari Centrale, gli agenti hanno individuato subito la persona e l'hanno condotta nei propri uffici, cercando di tranquillizzarlo, in attesa dell'arrivo di un medico del 118, già allertato. L'uomo, poi, è stato trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso del locale Policlinico, dove è stato ricoverato.Per gestire tali situazioni, allo scopo di meglio interagire e mettere a proprio agio le persone in difficoltà, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, ha ideato il progetto, selezionato come buona prassi nazionale dal Ministero dell'Interno, finalizzato a tranquillizzare la persona in difficoltà, riaffidarla ai familiari o educatori, cercando di evitare reiterazioni di fughe e situazioni di pericolo.