Si è tenuta a Cerignola la conferenza con esperti sul Parco naturale dell’Ofanto

Si è tenuto venerdì 27 giugno - a Cerignola - la conferenza con esperti sul Parco naturale dell'Ofanto. Momento nel quale sono stati consegnati anche i conferimenti di vari diplomi.Parla il prof.- Dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ITC) e Commissario di Governo per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto"Sono lieto oggi di rivolgere il mio pensiero e il mio saluto a tutti voi, qui riuniti per riflettere sul futuro del Parco del Fiume Ofanto ed esprimo un profondo ringraziamento per l'impegno del Presidente del Consorzio Pro Ofanto e di tutte le Istituzioni presenti che hanno creduto nel progetto.L'Ofanto è luogo di straordinaria bellezza, un polmone verde che attraversa le nostre terre, testimone silente di storia e natura. L'Ofanto è molto di più dei più importanti corsi d'acqua del nostro Paese; è un bene comune, un patrimonio inestimabile che abbiamo il dovere di custodire e valorizzare per le generazioni future.Proteggere questo ecosistema significa difendere la sua integrità idrogeologica, preservare la sua flora e la sua fauna, garantire che la biodiversità che lo rende così unico possa prosperare. È un impegno che richiede la piena collaborazione di istituzioni, comunità locali, associazioni e singoli cittadini. Dobbiamo essere vigili, attenti a ogni segnale che possa minacciare l'equilibrio delicato di questo ambiente. Nel tempo, con la Regione Puglia (e saluto la bravissima, con cui ho il piacere di lavorare con il CNR, con Arpa Puglia e con lo straordinario aiuto delle Forze dell'Ordine, abbiamo potuto valutare le minacce che incombono su luoghi preziosi come il fiume Ofanto.Il contrasto all'illegalità nel territorio che attraversa il fiume Ofanto è un fronte sul quale non possiamo arretrare di un passo. Scarichi abusivi e prelievi non autorizzati, smaltimento illecito di rifiuti: sono atti che deturpano il paesaggio, inquinano le acque, minacciano la salute dei cittadini e la vitalità stessa del Parco. Dobbiamo agire con fermezza e determinazione, rafforzando i controlli, promuovendo la cultura della legalità e sensibilizzando tutti al rispetto delle regole. La difesa dell'ambiente è anche un presidio di legalità.Ma il Parco del Fiume Ofanto non è solo un luogo da proteggere; è anche un'opportunità straordinaria. Dobbiamo lavorare per la sua piena valorizzazione turistica, riconoscendolo come uno scrigno di inestimabile biodiversità con percorsi sostenibili, attività educative e ricreative che permettano ai visitatori di scoprire le sue meraviglie, di apprezzarne la ricchezza naturalistica e di comprenderne l'importanza ecologica. Un turismo rispettoso dell'ambiente può generare occupazione, sviluppo economico e rafforzare il legame delle comunità con il proprio territorio.L'Ofanto, con la sua ricchezza di specie animali e vegetali, è una dimostrazione concreta di come la natura sappia esprimere una bellezza e una complessità che meritano di essere celebrate e conosciute. Fare in modo che il Parco diventi una meta di eco-turismo sostenibile significa investire sul futuro dei nostri giovani e sulla consapevolezza civica.Il Parco del Fiume Ofanto è un simbolo della nostra terra, un'eredità che siamo chiamati a proteggere, risanare e far fiorire. Con l'impegno di tutti, con la ferma volontà di contrastare ogni forma di illegalità e con una visione lungimirante per la sua valorizzazione, potremo assicurare che questo straordinario patrimonio continui a splendere, a beneficio di chi lo abita oggi e di chi lo vivrà domani. Grazie".