Parco nazionale del fiume Ofanto, avanti l’iter in Senato

Prosegue l'iter per l'istituzione del Parco Naturale Nazionale del fiume Ofanto. È tornata, infatti, a riunirsi ieri, 3 febbraio, la Commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato, presieduta da Claudio Fazzone (FI), con all'ordine del giorno proprio l'esame del disegno di legge n. 572 presentato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani.Dichiarata conclusa la fase preliminare, è stato adottato come testo-base del provvedimento quello del proponente; entro il 17 febbraio potranno essere presentati eventuali emendamenti.«Riprende in maniera spedita l'iter per elevare il Parco regionale dell'Ofanto a Parco nazionale - commenta con soddisfazione Damiani, presente oggi in Commissione - Ringrazio il presidente Fazzone per il lavoro svolto su questo provvedimento significativo per la tutela del territorio della provincia di Barletta Andria Trani».Il parco coprirebbe le aree naturali lungo il corso del fiume Ofanto che attraversano le regioni Puglia, Basilicata e Campania, al fine di tutelarne la biodiversità, contrastare l'inquinamento fluviale e promuovere un turismo sostenibile.