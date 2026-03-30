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Politica

2,3 milioni per la riqualificazione del fiume Ofanto: Barletta tra i protagonisti del progetto

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il risultato conseguito e per il lavoro sinergico tra tutte le amministrazioni coinvolte

Barletta - lunedì 30 marzo 2026 12.18 Comunicato Stampa
Il Comune di Canosa di Puglia ha ottenuto un significativo finanziamento regionale nell'ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 2.5, sub-azione 2.5.3, finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e di riduzione del rischio idrogeologico lungo il fiume Ofanto. Il progetto, presentato in forma associata con i Comuni di Barletta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, vede Canosa come ente capofila del raggruppamento. La proposta è risultata prima classificata nella graduatoria regionale, ottenendo la piena finanziabilità per un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno azioni di riqualificazione fluviale in ambiti caratterizzati da elevata fragilità ambientale e idraulica, con particolare riferimento alle aree golenali del fiume Ofanto, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio e migliorare la qualità ecologica del sistema fluviale.

Il progetto è stato originariamente elaborato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di soggetto gestore del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, e successivamente trasferito ai Comuni interessati, non essendo la Provincia ammissibile come soggetto proponente ai sensi del bando regionale. L'iniziativa segna l'avvio di un percorso condiviso, promosso dai Comuni, per la gestione integrata del sistema fluviale, orientato a coniugare la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, il ripristino e il potenziamento degli habitat naturali, il miglioramento della qualità delle acque e la valorizzazione ecologica e paesaggistica dei paesaggi fluviali. La proposta del raggruppamento costituisce inoltre l'unica tra quelle finanziate a interessare un corso d'acqua di rango fluviale, rafforzando una visione di intervento coordinato su scala territoriale vasta. Il progetto si inserisce tra le azioni strategiche previste dal Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, attualmente in fase di approvazione definitiva, contribuendo alla costruzione di un modello di gestione integrata del paesaggio fluviale fondato sui principi del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto, con particolare attenzione alla sicurezza idraulica, alla tutela degli ecosistemi e alla valorizzazione sostenibile delle risorse territoriali.

«Questo finanziamento - spiega il Sindaco di Canosa, dott. Vito Malcangio - rappresenta un risultato di grande rilievo per Canosa e per l'intero territorio dell'Ofanto. Non si tratta soltanto di un intervento tecnico, ma dell'avvio di una strategia di gestione integrata del fiume, orientata alla sicurezza, alla qualità ambientale e alla costruzione di un nuovo rapporto tra comunità e paesaggio fluviale». L'Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il risultato conseguito e per il lavoro sinergico tra tutte le Amministrazioni coinvolte, confermando il proprio impegno a promuovere, insieme agli enti partner, azioni concrete di tutela, riqualificazione e valorizzazione del sistema fluviale, contribuendo alla costruzione di un modello territoriale sostenibile e resiliente.
  • Fiume Ofanto
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