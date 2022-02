Sbarca a Lecce "Joe Zampetti", il tredicesimo punto vendita del Gruppo Megamark dedicato al pet care

Ha aperto al pubblico a Lecce, in via Benedetto Croce n. 7il tredicesimo punto vendita dedicato al pet care deltra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna. L'apertura, persegue quelle di Bisceglie, Bari (con 4 punti vendita), Foggia, Andria, Monopoli, Campobasso, Cerignola, Molfetta e TraniCon una superfice lorda di 300 metri quadrati, un'area commerciale di 200 metri quadrati, il nuovo punto vendita offrirà un assortimento di 6.000 referenze e 180 marchi, tra prodotti food e non food per i nostri amici a quattro zampe.La diversificazione del Gruppo Megamark – con circa 5.500 collaboratori e oltre 500 punti vendita a insegna Dok, A&O, Famila, Iperfamila e Sole365 in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria - nel settore dei prodotti per animali era iniziata dalla fine del 2016; oggi la realtà pugliese ha acquisito il 55% del capitale sociale di(start-up impegnata nell'e-commerce di prodotti per animali domestici).«Iniziamo il nuovo anno con un'altra importante apertura – spiegano, a capo della catena Joe Zampetti – che si inserisce nel solco degli obiettivi prefissati per il 2022, ovvero portare il numero dei punti vendita almeno a venti. Sono già in programma infatti, nei prossimi mesi, nuove inaugurazioni a Francavilla Fontana, a Maglie e a Barletta . La crescente passione e attenzione per il mondo animale, in un periodo storico come questo, ci ha spronato ad investire in questo settore al fine di offrire ai nostri clienti prodotti sempre più ricercati e di qualità per i propri amici a quattro zampe».