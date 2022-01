Sabato e domenica: nuovi open day per giovani e adulti

Grande adesione all'iniziativa "La notte è giovane", le tre notti dedicate alla vaccinazione anticovid dei pugliesi di 12-19 anni, in programma il 14-15-16 gennaio, dalle ore 20 alle 24, nei principali hub vaccinali della regione. In sole 24 ore sono 5.232 le prenotazioni effettuate di prime e terze dosi.Le prenotazioni per "La notte è giovane" si possono effettuare mediante il sito "lapugliativaccina", nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, scaricando contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali.L'elenco degli hub e tutte le informazioni utili sono disponibili al link https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/notte-giovane.Ad oggi, per quanto riguarda la fascia di età 12-19 anni in Puglia:83% ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+ 3,4% della media italiana)77% ha ricevuto la seconda dose (+ 5,1% della media italiana)10% ha ricevuto la terza dose/richiamo (+1,7% media italiana).La Puglia continua ad essere la prima regione italiana per la copertura vaccinale della fascia pediatrica, 5-11 anni, con il 33,3% del target già raggiunto (14,9 punti sopra la media nazionale).Nella Asl Bt sabato 15 gennaio si terrà un open day per adulti dalle 9 alle 12,30 ad Andria, Barletta, Trani, Bisceglie e Canosa e dalle 8,30 alle 13,30 a Margherita di Savoia. Domenica 16 gennaio si replica con gli open day pediatrici dalle 9 alle 12,30 ad Andria, Trani, Bisceglie, Canosa e Margherita di Savoia dalle 9 alle 12,30. A questo si aggiunge l'adesione alla iniziativa 'La notte è giovane': i giovani dai 12 ai 19 anni potranno accedere con prenotazione dalle 20 alle 24 il 14 gennaio a Trani e il 15 gennaio a Barletta e Margherita di Savoia.