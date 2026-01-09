Passero e Lanotte
Ruggiero Passero e Marcello Lanotte consiglieri regionali di Barletta, oggi la proclamazione

La corte d'appello ha confermato i risultati emersi dalle elezioni del 23 e 24 novembre 2025

Barletta - venerdì 9 gennaio 2026 11.51
Adesso ci siamo, Ruggiero Passero e Marcello Lanotte rappresenteranno Barletta in consiglio regionale. Nel pomeriggio il rappresentante della lista Per la Puglia e quello di Forza Italia saranno proclamati ufficialmente consiglieri regionali. La Corte d'Appello ha, infatti, ratificato i risultati emersi dai verbali dei seggi al termine degli scrutini del 24 novembre 2025.

Passero, con 10.030 voti conseguiti è risultato il candidato più suffragato della Bat e siederà tra i banchi della maggioranza a sostegno del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Lanotte , eletto con 6175 voti nella lista di Forza Italia sarà invece all'opposizione.
