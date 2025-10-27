Ruggiero Marzocca
Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”

«Rappresentare in maniera concreta le istanze e i bisogni del territorio»

Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 14.07 Sponsorizzato
Ruggiero Marzocca, 43 anni, avvocato cassazionista con una lunga esperienza nel diritto previdenziale ed ex Consigliere Comunale, annuncia ufficialmente la propria candidatura alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre nella lista Decaro Presidente, a fianco di Antonio Decaro.

Determinato a riportare al centro dell'agenda politica i diritti dei cittadini e il bene comune, Marzocca si candida con l'obiettivo di rappresentare in maniera concreta le istanze e i bisogni del territorio.

Sposato e padre di due figlie, fonda la sua visione politica sui valori della famiglia e della comunità. La sua passione per il sociale si riflette in anni di attività sul campo, in particolare attraverso l'associazione di volontariato Vicini al Cittadino OdV, con la quale ha promosso numerose iniziative a sostegno delle fasce più deboli.

Il percorso politico e amministrativo di Marzocca è segnato da un costante impegno civile: già Consigliere e Presidente di Circoscrizione, dal 2013 al 2021 è stato Consigliere Comunale e, durante il mandato, Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. Esperienze che gli hanno permesso di maturare una solida conoscenza delle dinamiche amministrative e delle esigenze della cittadinanza.

La sua candidatura si fonda su un chiaro obiettivo: costruire una Puglia più inclusiva, attenta alle reali necessità delle persone e pronta a affrontare le sfide future. Con la sua esperienza, Ruggiero Marzocca vuole essere la voce dei cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani, contribuendo a un cambiamento positivo nel panorama regionale.
