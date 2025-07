Rociola: «Barletta ha paura, ma si tace»

«Ho paura… Potrei solo scrivere questo e concludere così…». Così il segretario cittadino della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola.«Dinanzi ad altre vicende, che raccontano il duro volto della nostra città, quel volto del quale non si vuole parlare, quel volto del quale si vuol far finta di non sapere, io, come tantissimi cittadini ho paura. Prima di essere un professionista, una persona che ama la politica, sono un cittadino, sono un genitore, lo siamo tutti e spesso ce ne scordiamo. Ma seriamente ho paura, ho paura per il futuro della nostra città, ho paura per il quieto vivere, ho paura delle ragazze e dei ragazzi che escono soli la sera, ho paura… STOPQualcosa qui non va, è evidente, ma non si fa nulla. Il governo parla tanto di decreto sicurezza, ma qui sicurezza no ne vedo, perché la destra al governo della città tace? Perché qui si va avanti per inerzia? Incapacità o non avere contenuti?Cosa fare nel nostro piccolo? Presidi fissi, controlli più adeguati (con tutte le relative garanzie e protezioni per il nostro personale di polizia), illuminazione funzionante ed efficiente, interventi di recupero delle periferie e delle zone più disagiate… e non solo! Cosa si fa a Barletta? Quali provvedimenti sta adoperando il Prefetto? Cosa sta facendo l'assessore ai lavori pubblici, ha controllato se tutti gli impianti di illuminazione funzionano e sono adeguati? Cosa si sta facendo per i giovani e per le periferie? Cosa si sta facendo per la legalità?Una cosa è certa. La città ha paura e si sta perdendo la bussola, si sta andando fin troppo oltre…»