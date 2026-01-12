Antonello Damato
Antonello Damato
Politica

Ritiro delibera zone B5, Antonello Damato: «Era ora, ora via ad un dialogo costruttivo»

La nota del capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia

Barletta - lunedì 12 gennaio 2026 12.50 Comunicato Stampa
«Era ora! Finalmente il Sindaco Cannito si reimpadronisce della sua storia politica e amministrativa e annuncia che la delibera sulle aree urbanistiche cosiddette B5 non sarà ripresentata in Consiglio comunale. Il primo cittadino lo ha sottolineato durante l'incontro tenuto sabato 10 gennaio nella ex chiesa di San Michele su iniziativa delle associazioni cittadine, coordinate dal Presidente Gigi Cappabianca e con l'Ing. Francesco Kiki Carpagnano a cui va rivolto un plauso per la competenza con cui ha illustrato i provvedimenti urbanistici». Così il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia, Antonello Damato.

«Niente più, quindi, "riconversione" cementizio-residenziale di aree destinate da decenni a ospitare verde e servizi per la comunità, obiettivo che la pluridecennale inerzia del Comune finora ha tuttavia mancato di conseguire.
Quanto alla elaborazione e approvazione del Piano casa sulla base del quadro fornito dalla legge regionale, il Sindaco ha prospettato importanti aperture al dialogo e al confronto con le associazioni e le opposizioni in Consiglio comunale, per esempio a proposito del mancato automatismo degli oneri previsti per le urbanizzazioni.

Si è trattato, quindi, di un confronto che si può definire davvero franco e costruttivo. Proprio per questo non posso non fare un riferimento alla perdurante paralisi della Commissione comunale Urbanistica: lo stallo dura da mesi e che non accenna ancora a terminare. Quell'organismo è stato da sempre un luogo di scambio di idee e ipotesi di intervento nella delicata materia dell'Urbanistica, sarebbe ora di farlo uscire da un "congelamento" che non giova a nessuno. Meno che meno ai cittadini».
  • Emiliano Sindaco di Puglia
Altri contenuti a tema
Antonello Damato: «Chissà se l'insana corsa al mattone del centrodestra è finalmente terminata» Antonello Damato: «Chissà se l'insana corsa al mattone del centrodestra è finalmente terminata» La nota del capogruppo della Lista Emiliano Sindaco di Puglia
Situazione politica, la Lista Emiliano sindaco di Puglia al sindaco Cannito: «Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire» Situazione politica, la Lista Emiliano sindaco di Puglia al sindaco Cannito: «Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire» La nota firmata da Gennaro Rociola e Antonello Damato
Arresti Barletta, il commento della lista Emiliano sindaco di Puglia Arresti Barletta, il commento della lista Emiliano sindaco di Puglia La nota dei Gennaro Rociola e Antonello Damato
Sparatoria a Barletta, la lista Emiliano Sindaco di Puglia: "Episodio angosciante e inquietante" Sparatoria a Barletta, la lista Emiliano Sindaco di Puglia: "Episodio angosciante e inquietante" La nota di Gennaro Rociola e Antonello Damato
Rociola: «La Puglia è senz’acqua ma non importa a nessuno» Rociola: «La Puglia è senz’acqua ma non importa a nessuno» La nota firmata del segretario della lista Emiliano Sindaco di Puglia
Edilizia e urbanistica, una riflessione della lista Emiliano Sindaco di Puglia Edilizia e urbanistica, una riflessione della lista Emiliano Sindaco di Puglia La nota firmata da Gennaro Rociola e Antonello Damato
Sfiduca Antonucci, Rociola: «Non è una questione personale, ma di responsabilità istituzionale» Sfiduca Antonucci, Rociola: «Non è una questione personale, ma di responsabilità istituzionale» La nota dal segretario cittadino della lista Emiliano sindaco di Puglia
Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Un consiglio comunale teatro del niente» Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Un consiglio comunale teatro del niente» La nota firmata dal segretario Gennaro Rociola
Zone B5, il sindaco annuncia il ritiro della delibera. Il Pd: «Una vittoria della città e della democrazia»
12 gennaio 2026 Zone B5, il sindaco annuncia il ritiro della delibera. Il Pd: «Una vittoria della città e della democrazia»
Barletta: da ora non si può più sbagliare
12 gennaio 2026 Barletta: da ora non si può più sbagliare
Calcio, la SSD Barletta 1922 conferma (per ora) la fiducia a Pizzulli
12 gennaio 2026 Calcio, la SSD Barletta 1922 conferma (per ora) la fiducia a Pizzulli
Concorso Bar.S.A., a febbraio prove scritte e pratiche
12 gennaio 2026 Concorso Bar.S.A., a febbraio prove scritte e pratiche
Da Barletta l’augurio del sindaco Cannito ai neo consiglieri regionali della BAT
12 gennaio 2026 Da Barletta l’augurio del sindaco Cannito ai neo consiglieri regionali della BAT
Anche i giovani musicisti del "Casardi” di Barletta a Roma per la Giornata Nazionale del Rispetto
12 gennaio 2026 Anche i giovani musicisti del "Casardi” di Barletta a Roma per la Giornata Nazionale del Rispetto
“Nuvole Sparse – V edizione”: presentata la nuova stagione del Teatro Fantàsia
12 gennaio 2026 “Nuvole Sparse – V edizione”: presentata la nuova stagione del Teatro Fantàsia
Vittoria in serie C: due punti importanti per Nelly Volley
12 gennaio 2026 Vittoria in serie C: due punti importanti per Nelly Volley
17
Fidelis Andria-Barletta 0-0, le pagelle del match
12 gennaio 2026 Fidelis Andria-Barletta 0-0, le pagelle del match
Festa di San Giovanni Bosco alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria
12 gennaio 2026 Festa di San Giovanni Bosco alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.