Rischio vento forte a Barletta, chiusi cimitero e giardini del castello

Dalle ore 7 di martedì 15 aprile 2025 e sino alla verifica del ripristino di tutte le condizioni di sicurezza – comunque non oltre la successiva giornata di mercoledì 16 aprile 2025 – saranno chiusi a Barletta i giardini del Castello e il Cimitero. Lo stabilisce un'ordinanza del Sindaco, Cosimo Cannito, sulla base del comunicato di allerta gialla per rischio vento pervenuto dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.Considerato il pericolo per la pubblica incolumità derivante dagli eventi meteorici di particolare intensità che potrebbero verificarsi nel periodo in argomento, il provvedimento raccomanda alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio comunale.