Allerta meteo per forte vento a Barletta

Le norme di sicurezza per i cittadini

Barletta - martedì 17 febbraio 2026 9.29 Comunicato Stampa
Il Comune di Barletta informa la cittadinanza che la Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato l'Allerta Meteo arancione per rischio vento, valida dalle ore 00:00 del 17 febbraio 2026 e per le successive 20 ore.

Barletta rientra nelle zone di allerta "Basso Ofanto – Puglia G" e "Puglia Centrale Adriatica – Puglia C", per le quali sono previste raffiche di vento da forti a burrasca nord-occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Alla luce delle previsioni, si invita la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle seguenti raccomandazioni:

Precauzioni per i cittadini

  • Non sostare sotto balconi, cornicioni o strutture pericolanti.
  • Evitare di fermarsi o transitare sotto alberi, impalcature, cartelloni pubblicitari e segnaletica stradale.
  • Mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze (vasi, sedie, tende, suppellettili).
  • Ridurre al minimo gli spostamenti non necessari.
  • Prestare particolare attenzione alla guida, moderando la velocità e mantenendo salda la presa sul Evitare l'accesso a moli, scogliere e aree costiere esposte al moto ondoso.
Il Centro Operativo Comunale resta in stato di attenzione e la Polizia Locale, in raccordo con le strutture di Protezione Civile, monitorerà costantemente l'evolversi della situazione.

Per segnalazioni o emergenze contattare:
  • Polizia Locale di Barletta – Pronto Intervento: 08833001
  • Vigili del Fuoco: 115

Si raccomanda di seguire esclusivamente i canali ufficiali del Comune di Barletta o della Protezione Civile della Regione Puglia per eventuali aggiornamenti.
