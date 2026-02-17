Allerta meteo per forte vento a Barletta

Precauzioni per i cittadini

Non sostare sotto balconi, cornicioni o strutture pericolanti.

Evitare di fermarsi o transitare sotto alberi, impalcature, cartelloni pubblicitari e segnaletica stradale.

Mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze (vasi, sedie, tende, suppellettili).

Ridurre al minimo gli spostamenti non necessari.

Prestare particolare attenzione alla guida, moderando la velocità e mantenendo salda la presa sul Evitare l'accesso a moli, scogliere e aree costiere esposte al moto ondoso.

Polizia Locale di Barletta – Pronto Intervento: 08833001

Vigili del Fuoco: 115

Il Comune di Barletta informa la cittadinanza che la Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato l'Allerta Meteo arancione per rischio vento, valida dalle ore 00:00 del 17 febbraio 2026 e per le successive 20 ore.Barletta rientra nelle zone di allerta "Basso Ofanto – Puglia G" e "Puglia Centrale Adriatica – Puglia C", per le quali sono previste raffiche di vento da forti a burrasca nord-occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Alla luce delle previsioni, si invita la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle seguenti raccomandazioni:Il Centro Operativo Comunale resta in stato di attenzione e la Polizia Locale, in raccordo con le strutture di Protezione Civile, monitorerà costantemente l'evolversi della situazione.Per segnalazioni o emergenze contattare:Si raccomanda di seguire esclusivamente i canali ufficiali del Comune di Barletta o della Protezione Civile della Regione Puglia per eventuali aggiornamenti.