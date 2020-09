Ripasso segnaletica orizzontale esistente, iniziano i lavori a Barletta

Iniziano dal prossimo lunedì 21 settembre i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale esistente che interesseranno le principali arterie cittadine. A seguito di recenti interventi sulle strade di Barletta, dalla posa della fibra a consueti interventi di manutenzione, molte vie risentono di una segnaletica orizzontale talvolta interrotta ovvero sbiadita a causa dell'uso di materiale non proprio efficiente.Tale intervento, disposto dall'Amministrazione comunale sarà coordinato da Bar.S.A. S.p.A. avvalendosi di una squadra esterna secondo opportuna pianificazione ee segnaletica affine. Per i detti lavori, questa volta, sarà utilizzato materiale di alta qualità.«In un periodo in cui è intenso il confronto su digitalizzazione e modernizzazione delle infrastrutture, sono stati operati molti interventi a carico delle strade di Barletta e in molti casi ne ha risentito la segnaletica a tutto discapito della sicurezza». Così interviene l'amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci a margine di un lavoro di pianificazione che ha impegnato tutta l'azienda.. Esorto tutti i barlettani ad amare la propria città, la sinergia con tutta la cittadinanza produrrà i migliori risultati».I lavori si protrarranno per tre settimane e inizieranno il prossimo lunedì.Di seguito le strade interessate.VIA CANOSA(tratto da incrocio via Damiano Chiesa a linee continue su cavalcaferrovia);Via M. IMBRIANI(tratto da incrocio via Firenze a incrocio via Baccarini);VIA FORTUNATO(tratto da incrocio via Calo' a incrocio via L. Ariosto);VIA A. BRUNI(tratto da via A. Bruni civ.41 a incrocio via Lovero);VIA CASALE(tratto da incrocio via Madonna della Croce a via Casale civ.17-ingresso scuola);VIA MADONNA DELLA CROCE(tratto da incrocio via delle Belle Arti a rotatoria via Minervino);VIALE MARCONI(tratto da incrocio via Madonna della Croce a incrocio via Vittorio Veneto);VIA VITTORIO VENETO(tratto da incrocio viale Marconi a ingresso Ferrovia Bari Nord).C.SO VITTORIO EMANUELE(tratto da via Paniere del Sabato a incrocio via S. Samuele);VIA R. MARGHERITA(tratto da incrocio via S. Samuele a via P. Togliatti);VIA MONS. DIMICCOLI(tratto da incrocio via Luigi Dicuonzo a via Mons. Dimiccoli civ.229);VIA OFANTO CIV.4VIA PRASCINA(tratto da incrocio via Monzambano a incrocio via Ofanto - scuola);VIA MURA DEL CARMINE(tratto da plesso scolastico "Dimiccoli" a incrocio vicolo S. Stefano);VIA PALESTRO(tratto da incrocio via Gallo a incrocio via R. Musti).C.SO GARIBALDI(tratto da p.zza Caduti a C.so Garibaldi civ.112)C.SO GARIBALDI(n°1 attraversamento c/o ingresso BANCO DI NAPOLI);VIA CAVOUR(tratto da incrocio via S. Antonio a incrocio via Carlo V D'Asburgo/via III Novembre)VIA III NOVEMBRE(tratto da incrocio via Cavour a incrocio via F. D'Aragona);VIA VITRANI(tratto da incrocio via F. D'Aragona a incrocio via Libertà);VIA F. D'ARAGONA(tratto da incrocio C.so Garibaldi a incrocio via Timavo/via Carso)P.ZZA CADUTI IN GUERRA(tratto da incrocio C.so Garibaldi a via G. De Nittis);VIA G. DE NITTIS(tratto da incrocio via F. D'Aragona a incrocio via R. Coletta);VIA A. CASARDI(tratto da incrocio via F. D'Aragona a via Libertà);VIA LIBERTA'(tratto da incrocio via A. Casardi a via Libertà civ.37).C.SO GARIBALDI(tratto da p.zza Caduti a incrocio via Baccarini);VIA G. DE NITTIS(tratto da incrocio via B. Barletta a via XXIV Maggio).