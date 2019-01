In previsione dell'apertura del cantiere per gli interventi per la soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto, l'Amministrazione comunale ha organizzato tre incontri con la cittadinanza per recepire le istanze dei residenti della zona, degli utenti delle vicine scuole e degli uffici, dei lavoratori che dovranno poter raggiungere i luoghi interessati o semplicemente di quanti avranno l'esigenza di andare da una parte all'altra della città.Al fine di focalizzare tali esigenze, il sindacoha inteso, in accordo con gli altri soggetti coinvolti, fra cui la ditta del trasporto urbano Scoppio e quella che eseguirà i lavori, le associazioni di categoria e l'Ufficio tecnico comunale, chiamare all'appello proprio i cittadini pera creare una mobilità che consenta di contemperare le esigenze di cantiere con quelle della città.Il primo di questi incontri è previsto, alla chiesa del Buon Pastore; il secondo, alla chiesa del Crocifisso; il terzoal liceo scientifico "Cafiero". Saranno presenti il sindaco Cannito, esponenti della giunta e rappresentanti dell'Ufficio Tecnico, oltre agli altri soggetti interessati.