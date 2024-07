Riaperta al traffico via Vittorio Veneto

Social Video 6 minuti Riapertura via Vittorio Veneto: il punto con il sindaco e con Ferrotramviaria

Cambia il volto della città, via Vittorio Veneto ha riaperto interamente al traffico. Esattamente un anno dopo la chiusura (era il 3 luglio 2023), il tratto di strada compreso tra via Marconi e via Zanardelli torna ad essere finalmente percorribile portando con sé tantissime novità utili a migliorare la viabilità della città, così come spiegato dal sindaco Cosimo Cannito. «Finalmente riapriamo questa strada - ha affermato il sindaco - i lavori devono essere ancora conclusi, ma siamo soddisfatti per aver decongestionato il traffico e soprattutto per aver realizzato un collegamento tra via Marconi e piazza Conteduca attraverso un asse pedonale attrezzato e la rinnovata fruibilità del sottopassaggio. Cambia il volto della nostra città, siamo contenti ma dobbiamo continuare». Prossimo obiettivo la realizzazione di un parcheggio interrato «già questa mattina - ha sottolineato il sindaco - c'è stato un sopralluogo e a breve inizieremo i lavori». Brevi dovrebbero essere anche i tempi per la riapertura del sottovia di via Veneto, ed anche in questo caso il sindaco si è mostrato fiducioso «sto aspettando il cronoprogramma da Rfi, a loro dire il 9 agosto l'opera sarà disponibile».I lavori realizzati sono finalizzati alla realizzazione del secondo fronte della stazione di Barletta volto a potenziare la stazione di interscambio di Barletta Centrale, ponendo le basi infrastrutturali per l'interoperabilità RFI-Ferrotramviaria. «Ciò che abbiamo fatto - ha spiegato l'ingegnere di Ferrotramviaria Pio Fabietti - è riqualificare questa zona. Abbiamo allargato la sede stradale, realizzato gli stalli per i pullman, allargato i marciapiedi, reinstallato le alberature e messo su il fabbricato di stazione delle ferrovie Bari-Nord dove ci saranno la biglietteria e i servizi igienici. Abbiamo infine sostituito il muro con la famosa "porticina" con un sottopassaggio più confortevole e regolare con una scala e una rampa per disabili che sarà attivata entro la fine del mese. Oggi riapriamo questo passaggio su sollecitazione del sindaco, ma l'opera sarà pienamente fruibile per tutti solo il prossimo anno quando si concluderanno anche gli interventi previsti da Rfi sulla stazione di Barletta».L'importo totale dell'intervento è pari a 3.973.000 euro finanziati a valere sul PO FESR 2014-2020 nell'ambito del Grande Progetto "Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord-barese". «Questo - ha sottolineato l'assessore regionale ai trasporti Debora Ciliento - è un progetto che si collega a quello del raddoppiamento dei binari e a tutto ciò che si sta facendo per Andria. La Regione Puglia ha investito tantissimo su questa zona e lo farà ancora per realizzare grandi opere e dare risposte concrete al territorio».