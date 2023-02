Secondo fronte stazione, un incontro con i cittadini per spiegare gli interventi previsti

Si è tenuta nella serata di ieri 20 febbraio l'assemblea pubblica con ie l'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Cosimo Cannito, l'assessora ai lavori pubblici Lucia Ricatti, l'assessore all'urbanistica Pierpaolo Grimaldi e l'Ing. Franco Dimiccoli in qualità di direttore tecnico dell'impresa appaltatrice 'La Cascina Costruzioni' in merito ai lavori per il secondo fronte stazione inIl piano rientra nel grande progetto "Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord-barese" finanziato con fondi dell'Unione Europea del Programma Operativo FESR PUGLIA 2014-2020.La "porticina" del fronte Bari Nord verrà chiusa ufficialmente il prossimo, creando conseguenti cambiamenti negli spostamenti quotidiani di tanti cittadini.Nel corso dell'illustrazione dei lavori da parte dell'Ingegnere e dell'assessore Grimaldi non sono mancati gli interventi dei cittadini che hanno espresso perplessità di ogni tipo, come il supporto economico per il pagamento delle strisce blu per chi raggiunge in auto la stazione per motivi lavorativi e che con la chiusura della famosa porticina dovrà lasciare la macchina nel centro abitato e oggetto di discussione è stato anche il probabile disagio per il traffico cittadino che verrà provocato in questi mesi sia dalla parte del sottovia Alvisi che dal cavalcavia di via Imbriani.Il Sindaco ha chiesto calma e pazienza alla cittadinanza che in questi mesi vedrà negarsi l'arteria pedonale utilizzata da più di cinquemila utenti giornalieri, sia pendolari che semplici pedoni.I lavori avranno lama lo stesso primo cittadino ha assicurato che la ditta esecutriceSi spera dunque che la città possa recuperare al più presto possibile i suoi spazi per migliaia di lavoratori e studenti e con la presenza della nuova stazione del fronte Bari Nord possa esserci una visibilità migliore per la nostra periferia.