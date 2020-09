Regionali 2020, Rossella Piazzolla: «Ripartiamo da esperienza e competenza»

4 foto Rossella Piazzolla, candidata al Consiglio Regionale nella lista 'La Puglia Domani' con Fitto

Un gruppo serio e competente, uno strumento per allargare il consenso nel centrodestra puntando sull'esperienza politica e l'allargamento alla società civile. Si è espresso in questi termini il candidato alla presidenza della Regione, Raffaele Fitto, in riferimento alla lista "La Puglia Domani" presentata ieri sera a Margherita di Savoia con i cinque candidati consiglieri della provincia Bat: Francesco Losito, Rossella Piazzolla, Grazia Galiotta, Roberto Gargiuolo e Saverio Fucci. Una lista che si presenta come sintesi di altre sigle del centrodestra e costituisce l'esempio perfetto della vera novità sottolineata da Fitto: l'unità del centrodestra, dalla quale oggi si riparte lasciando alle spalle una stagione di errori e divisioni.Al seguito del candidato presidente Raffaele Fitto c'è anche l'avv. Rossella Piazzolla, già consigliera comunale a Barletta e proveniente dal mondo delle professioni. Un valore aggiunto grazie alla decennale esperienza maturata nell'ambito non solo professionale, ma anche amministrativo. «Vogliamo ripartire dall'esperienza e dalla competenza, - afferma l'avv. Piazzolla - sia politica che amministrativa. La Regione Puglia è stata dilaniata da una logica di raccattamento delle poltrone: per anni l'attuale Governatore non ha fatto altro che sistemare posti e competenze, come sta facendo negli ultimi tempi con i concorsi pubblici cercando di raccogliere il consenso elettorale. La sanità è alle macerie e la medicina territoriale non è strutturata, e lo abbiamo visto durante l'emergenza Covid. In agricoltura, sono numerose le imprese che hanno investito nei PSR e oggi si trovano a fare i conti con i contenziosi giudiziari».«La nostra lista "La Puglia Domani" – conclude Piazzolla - rispecchia non solo l'esperienza necessaria per far ripartire la Regione, ma anche l'innovatività. In questa campagna elettorale mi sto muovendo molto nelle aziende e a sostegno dei giovani, perché da giovane professionista ho scelto il mio territorio».