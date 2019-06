4 foto Spiaggia libera con rampa per disabili e sedie Job. No, non è Barletta

I compiti delle vacanze possono aspettare. Per un bambino di dieci anni è il momento di andare in spiaggia, di restare in acqua per ore fino a quando le dita delle mani non si raggrinziscono. I genitori capiranno. Anche per un bambino disabile di dieci anni è arrivato il momento di andare in spiaggia ma a Barletta è un'impresa, forse è più semplice percorrere 261 km per poter usufruire gratuitamente di tutti i comfort necessari.La passerella è in buono stato e arriva fino alla battigia; non è molto larga ma le ruote della sedia a rotelle girano con estrema tranquillità. In prossimità della riva ci sono tre postazioni con ombrelloni, ciambelle e sedie Job. I servizi elencati sono gratuiti ma non si trovano nelle spiagge libere di Barletta ma della città di Otranto. Per le nostre spiagge la storia è differente, e quando mai non lo è: le rampe sono distrutte e non proseguono fino alla battigia. La segnalazione arriva dal papà di un bambino molto speciale. Non occorre scrivere il suo nome perché siamo certi si tratti di una problematica che riguarda tutti i disabili. La vicina Bisceglie e la piccola Margherita di Savoia hanno avviato la nuova stagione nell'ottica di spiagge inclusive.grazie a finanziamenti giunti in parte dalla Regione Puglia. Lo scorso anno, l'Unitalsi di Barletta ha ricevuto in dono dall'amministrazione comunale le sedie Job, dunque, per chi ne avesse bisogno, basterà contattare l'associazione. Ma pensiamo ai turisti disabili che raggiungono con le loro famiglie le nostre spiagge. Di certo non sanno della messa a disposizione delle sedie.Il Primo cittadino Cosimo Cannito e la sua amministrazione hanno tanto di cui occuparsi, questo lo so– sono le parole di un padre che nonostante viva quotidianamente enormi disagi è pronto a fare sempre un passo indietro; le persone umili e perbene lo fanno spesso! Ogni giorno, dicevamo, perché i problemi si riscontrano anche in città: i, i luoghi culturali inaccessibili come il Museo civico del Castello di Barletta.Il sindaco è stato chiaro:i disabili sono all'attenzione dell'amministrazionee nessuno ha alcun dubbio, ma la stagione balneare è cominciata e forse ci tocca dire anche per quest'anno: "speriamo nel prossimo anno"!