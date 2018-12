Quanto ci costano i rifiuti? Barletta con 360 euro di Tari è sopra la media

La tanto discussa TARI – Tassa sui Rifiuti – torna a far parlare di sé e, ancora una volta, in maniera negativa ma soprattutto a discapito del Mezzogiorno. Difatti, secondo uno studio condotto dall', in Puglia il costo della tanto temuta tassa rifiuti sarebbe diPrimato decisamente poco ambito è quello di Trani che con i suoi 461 euro di media si attesta al primo posto in ambito regionale e al quarto su scala nazionale della speciale classifica per costi elevati della TARI, preceduta sul podio da Salerno con 468 euro, Cagliari 514 euro e Trapani con 571 euro. La motivazione risiederebbe secondo alcuni nel conferimento dei rifiuti in discariche lontane dal territorio comunale, dunque i cittadini si ritroverebbero a dover fare i conti con somme ingenti in cui rientrerebbero anche le spese di trasporto.e – per fortuna – molto lontana dal podio nazionale.Poco incoraggianti anche i dati raccolti da Cittadinanattiva sulla differenziata in Puglia nel 2017. Taranto avrebbe, secondo l'istituto, differenziato solo il 17,2% dei rifiuti mentre la città più "riciciclona" con il 58,2% sarebbe Lecce che si avvicina alla soglia minima nazionale del 65% che, avrebbe dovuto essere raggiunta già nel 2012.Se da un lato i numeri fanno pensare ad una realtà molto difficile e controversa per i pugliesi, è doveroso riconoscere chein angoli bui delle città e lo scorretto conferimento dei rifiuti nei giorni indicati. Tutte queste scorrette abitudini portano al successivoche incide sulle tasche di tutta la comunità.