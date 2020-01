Primarie centrosinistra, a Barletta è quasi plebiscito per Emiliano

Quasi un plebiscito, a Barletta come nelle altre città della nostra provincia. Le primarie per il candidato alla presidenza della Regione Puglia vedono come vincitore l'attuale governatore, Michele Emiliano, con netta distanza rispetto agli sfidanti.Le operazioni di voto si sono svolte presso la locale sede cittadina del Partito Democratico, dove si sono recati per il voto in 783: a Emiliano sono andati ben 687 voti, ad Elena Gentile 53, a Fabiano Amati 30 voti ed infine 7 a Leonardo Palmisano, a cui si aggiungono 6 schede bianche.Complessivamente, nei 10 seggi nelle altrettante città della sesta provincia Bat, ad Emiliano sono andati 3.746 voti, ad Elena Gentile 569, a Fabiano Amati 262 voti ed infine 95 a Leonardo Palmisano. Ben 108 le schede bianche e nulle, di cui ben 68 a Canosa di Puglia, a quanto sembra per una sorta di forma di protesta.