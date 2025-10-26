Scuola
Prevenzione e scuola: a Barletta l'ottava edizione del progetto "Gli ScacciaRischi"

Il 28 ottobre la presentazione in Prefettura

Barletta - domenica 26 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Il 28 ottobre, alle ore 10.30, presso la Prefettura di Barletta, sarà presentata l'ottava edizione del progetto/concorso "Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione", iniziativa rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Puglia.

Il progetto promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro attraverso l'utilizzo del videogame e rappresenta un importante strumento educativo per aiutare i piccoli studenti a riconoscere ed evitare i rischi per la salute presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.

Intervengono:
  • Silvana D'AGOSTINO, Prefetto di Barletta;
  • Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia;
  • Domenico Pignotti, Dirigente Ufficio Scolastico territoriale BAT;
  • Addolorata Arsa, Direttore SPeSAL ASL Foggia;
  • Lorenzo Cipriani, responsabile prevenzione e sicurezza Inail Puglia;
  • Fabio Belsanti, CEO Ageofames.
