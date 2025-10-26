Prevenzione e scuola: a Barletta l'ottava edizione del progetto "Gli ScacciaRischi"

Silvana D'AGOSTINO, Prefetto di Barletta;

Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia;

Domenico Pignotti, Dirigente Ufficio Scolastico territoriale BAT;

Addolorata Arsa, Direttore SPeSAL ASL Foggia;

Lorenzo Cipriani, responsabile prevenzione e sicurezza Inail Puglia;

Fabio Belsanti, CEO Ageofames.

Il 28 ottobre, alle ore 10.30, presso la Prefettura di Barletta, sarà presentata l'ottava edizione del progetto/concorso "Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione", iniziativa rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Puglia.Il progetto promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro attraverso l'utilizzo del videogame e rappresenta un importante strumento educativo per aiutare i piccoli studenti a riconoscere ed evitare i rischi per la salute presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.