Scuola e Lavoro
Prevenzione e scuola: a Barletta l'ottava edizione del progetto "Gli ScacciaRischi"
Il 28 ottobre la presentazione in Prefettura
Barletta - domenica 26 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Il 28 ottobre, alle ore 10.30, presso la Prefettura di Barletta, sarà presentata l'ottava edizione del progetto/concorso "Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione", iniziativa rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Puglia.
Il progetto promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro attraverso l'utilizzo del videogame e rappresenta un importante strumento educativo per aiutare i piccoli studenti a riconoscere ed evitare i rischi per la salute presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.
Intervengono:
- Silvana D'AGOSTINO, Prefetto di Barletta;
- Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia;
- Domenico Pignotti, Dirigente Ufficio Scolastico territoriale BAT;
- Addolorata Arsa, Direttore SPeSAL ASL Foggia;
- Lorenzo Cipriani, responsabile prevenzione e sicurezza Inail Puglia;
- Fabio Belsanti, CEO Ageofames.