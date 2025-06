Presentato il servizio bus notturno gratuito

Sarà attivo da venerdì 13 Giugno 2025 il servizio bus notturno, gratuito e sperimentale, istituito per collegare a Barletta, durante la stagione estiva, la periferia con i lidi di Levante e Ponente. La presentazione dell'iniziativa, realizzata a costo zero dall'Amministrazione comunale d'intesa con la Scoppio Autolinee S.r.l., gestore del servizio di trasporto pubblico locale, è avvenuta questa mattina a Palazzo di Città, presenti il Sindaco Cosimo Cannito con il Presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte, gli Assessori Maria Anna Salvemini (Polizia Locale e Sicurezza Urbana), Mihaela Albanese (Ambiente), Giuseppe Dileo (Attività Produttive) e la Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente Affari socio sanitari, Sport e Tempo libero Raffaella Piccolo.Il nuovo collegamento, partendo dal capolinea di piazza Caduti sul Lavoro (via Barberini angolo via Paolo Ricci), prevede fermate in via Lattanzio, via Dibari, via Manzoni, via Dante Alighieri (Liceo Scientifico), via Vittorio Veneto, via Alvisi, via Coletta, piazza Caduti, corso Garibaldi, via Cavour, via Trani e via Misericordia prima di raggiungere i lidi lungo la costa barlettana. Da domani, sino al 14 Settembre, il servizio sarà disponibile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 23 alle 3 del mattino successivo, ad eccezione del periodo compreso tra l'8 e il 17 Agosto in cui sarà operativo tutti i giorni, ai medesimi orari. Naturalmente saranno possibili variazioni per ottimizzarne la fruizione.Così il Sindaco Cosimo Cannito: "Promuoviamo, a beneficio di tutta la comunità, l'utilizzo del servizio urbano per agevolare i collegamenti, comodi ed efficienti, tra le aree di espansione e i luoghi di aggregazione. Una scelta validissima in tema di mobilità e sostenibilità ambientale, soprattutto un incentivo ai trasferimenti in sicurezza dei giovani che potranno trascorrere con maggior tranquillità e spensieratezza, propria e dei genitori, il tempo libero estivo nelle ore serali. Ringrazio la ditta Scoppio per la più ampia disponibilità dimostrata nel pianificare e realizzare un progetto che, oggi a carattere sperimentale, potrà essere esteso in modo strutturale in base alla risposta dell'utenza. Naturalmente alla volontà dell'Amministrazione deve corrispondere una condotta responsabile e rispettosa delle norme da parte dei nostri ragazzi e dei gestori dei luoghi di ritrovo, affinché si possa far quadrato e rendere Barletta una città modello