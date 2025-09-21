Due nuovi bus nella flotta del trasporto pubblico urbano a Barletta
Due nuovi bus nella flotta del trasporto pubblico urbano a Barletta
La città

Due nuovi bus nella flotta del trasporto pubblico urbano a Barletta

Questa mattina la cerimonia di consegna con la benedizione dei mezzi

Barletta - domenica 21 settembre 2025 Comunicato Stampa
Il trasporto pubblico di Barletta si potenzia con una coppia di nuovi mezzi che la ditta "Paolo Scoppio e figlio autolinee S.r.l.", affidataria del servizio, metterà in esercizio sulle strade cittadine. Trattasi di due Otokar di ultima generazione alimentati a metano, ciascuno da 89 posti complessivi (24 seduti e 65 in piedi la loro distribuzione) più conducente, dotati di pedana per disabili.

La cerimonia inaugurale con benedizione dei bus da parte del parroco Don Mauro Dibenedetto è prevista alle ore 10 di domenica 21 Settembre 2025, dinanzi al Palazzo di Città. Interverranno, con il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l'Assessora regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Debora Ciliento e l'Assessora comunale alla Polizia Locale Maria Anna Salvemini.

Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, sottolinea come: "Il rinnovamento del parco mezzi punta ad ampliare l'utenza del trasporto pubblico locale e ad incentivare, in generale, una maggiore e più confortevole fruizione del servizio. È un ottimo risultato concretizzatosi grazie alla perfetta interazione tra la Regione Puglia, l'Amministrazione comunale e la ditta Paolo Scoppio e figlio autolinee S.r.l.".
  • Trasporto pubblico
Altri contenuti a tema
Servizio bus notturno estivo gratuito a Barletta, «bilancio positivo» Servizio bus notturno estivo gratuito a Barletta, «bilancio positivo» Circa 10.500 utenti hanno beneficiato gratuitamente del servizio
Avvio del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2025/2026 Scuola e Lavoro Avvio del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2025/2026 La nota di palazzo di città
Servizio bus urbano: una linea aggiuntiva per gli studenti Servizio bus urbano: una linea aggiuntiva per gli studenti La nota di palazzo di città
Potenziati i collegamenti sulla linea Barletta–Spinazzola: nuove corse dal 22 settembre Attualità Potenziati i collegamenti sulla linea Barletta–Spinazzola: nuove corse dal 22 settembre Un servizio per migliorare l'accessibilità ai territori
8 Trasporto pubblico a Barletta: realtà o miraggio? Trasporto pubblico a Barletta: realtà o miraggio? Orari e percorsi non sempre troppo chiari, ma esistenti. Apprezzato il servizio notturno gratuito
Presentato il servizio bus notturno gratuito Presentato il servizio bus notturno gratuito Sarà attivo a partire da domani
Da venerdì a Barletta partirà il servizio bus navetta gratuito notturno Da venerdì a Barletta partirà il servizio bus navetta gratuito notturno Bus gratuiti per i cittadini, soprattutto i più giovani, che si recano presso i lidi delle litoranee di Ponente e di Levante nelle ore notturne
12 Trasporto pubblico, Ruggiero Crudele: «Un servizio da reinventare» Attualità Trasporto pubblico, Ruggiero Crudele: «Un servizio da reinventare» La nota del presidente provinciale di Italia Viva
Sarnese-Barletta 2-1, le pagelle del match
21 settembre 2025 Sarnese-Barletta 2-1, le pagelle del match
Don Cosimo Falconetti celebra il 25° anniversario della sua ordinazione presbiterale
21 settembre 2025 Don Cosimo Falconetti celebra il 25° anniversario della sua ordinazione presbiterale
Filippo Caracciolo: «La scelta di non candidarmi è un gesto d’amore nei confronti di mia figlia»
20 settembre 2025 Filippo Caracciolo: «La scelta di non candidarmi è un gesto d’amore nei confronti di mia figlia»
Il Barletta si butta via, a Sarno arriva il primo ko
20 settembre 2025 Il Barletta si butta via, a Sarno arriva il primo ko
Elezioni Regionali, Caracciolo non sarà candidato: al suo posto ci sarà Ruggiero Passero
20 settembre 2025 Elezioni Regionali, Caracciolo non sarà candidato: al suo posto ci sarà Ruggiero Passero
Il Rotary Club di Barletta presenta l'Hub dei giovani: oltre la realtà genitoriale
20 settembre 2025 Il Rotary Club di Barletta presenta l'Hub dei giovani: oltre la realtà genitoriale
L’Ambulatorio Popolare inaugura l’automobile dell’Unità di Strada come simbolo di solidarietà, accoglienza e pace
20 settembre 2025 L’Ambulatorio Popolare inaugura l’automobile dell’Unità di Strada come simbolo di solidarietà, accoglienza e pace
Ascensore del sottopassaggio di via Milano ancora fuori uso. L’appello dell’Associazione “ValorizziAMO BARLETTA”
20 settembre 2025 Ascensore del sottopassaggio di via Milano ancora fuori uso. L’appello dell’Associazione “ValorizziAMO BARLETTA”
Due milioni e mezzo di euro per "Pro.V.I. – Progetti di Vita Indipendente "
20 settembre 2025 Due milioni e mezzo di euro per "Pro.V.I. – Progetti di Vita Indipendente"
A Barletta un nuovo gesto d'amore con una donazione multiorgano
20 settembre 2025 A Barletta un nuovo gesto d'amore con una donazione multiorgano
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.