il mastro Monopoli con il sindaco e l'assessore Cilli
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Eventi

Presentati a palazzo di città i Concorsi musicali internazionali

In gara musicisti provenienti da ogni parte del mondo

Barletta - giovedì 26 marzo 2026 19.05 Comunicato Stampa
Si è tenuta presso la Sala Giunta la conferenza stampa di presentazione del 29° Concorso Pianistico Internazionale 'Premio Mauro Paolo Monopoli' e del 36° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti 'Città di Barletta' che si svolgeranno presso il Teatro Comunale Curci, organizzati da Cultura e Musica G. Curci - ETS con il supporto e il patrocinio del Comune di Barletta.

Presenti il Sindaco Cosimo Cannito, l'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, Ruggiero Fiorella Presidente della Commissione Cultura, Domenico Ingegno Direttore della Buzzi Unicem e il maestro Francesco Monopoli per Cultura e Musica G. Curci – ETS.
Il Sindaco ha voluto ringraziare il Maestro Francesco Monopoli e l'Ass. Curci per l'impegno e la dedizione verso la crescita culturale della città. Ha poi espresso la volontà di aprire i siti culturali ai partecipanti ai Concorsi, con visite guidate dedicate, nonché di favorire lo studio degli stessi, durante il periodo dei Concorsi, presso famiglie barlettane creando così un clima di sempre maggior dialogo e sinergia. L'assessore alla Cultura Cilli ha voluto sottolineare l'importanza
delle manifestazioni esprimendo un sincero apprezzamento per la loro realizzazione e definendole "eventi che generano bellezza e che riescono ad essere, in un periodo di guerre in varie parti del pianeta, un punto di incontro di persone provenienti da tutto il mondo che dialogano di pace e fratellanza attraverso la lingua universale della musica".

Il Direttore della Buzzi - Unicem di Barletta, Domenico Ingegno, ha rinnovato l'appoggio della azienda alla realizzazione dei Concorsi che supportano questi giovani musicisti nel percorso artistico dando loro una importante opportunità a livello internazionale. A concludere la conferenza , il Maestro Francesco Monopoli, Direttore Artistico della manifestazione, che ha rivolto i ringraziamenti alla Amministrazione che permette di realizzare l'intera manifestazione all'interno del Teatro Curci; una manifestazione che ogni anno porta nella città di Barletta e nella regione artisti provenienti da tutto il mondo, rendendo Barletta città dell'Intercultura e luogo reale di quella globalizzazione tanto invocata e raramente realizzata e momento di crescita culturale ed economica. Una iniziativa che può essere realizzata solo grazie alla sinergia e la mutualità tra azione imprenditoriale e azione culturale che deve però essere supportata necessariamente dalle istituzioni locali. Particolari ringraziamenti sono andati al Comune di Barletta, alla Regione Puglia, al Ministero della Cultura, al Nuovo Imaie, alla Buzzi Unicem, alla Fondazione Megamark onlus, al dott. Luca Dimiccoli e all'Hotel dei Cavalieri.

Quest'anno i Concorsi sono diventati ancora più internazionali, grazie alla World Federation of International Music Competitions, 'organizzazione con sede a Ginevra, in Svizzera, che stabilisce una rete tra organizzazioni riconosciute a livello internazionale che mirano a scoprire i giovani talenti più promettenti della musica classica attraverso i concorsi musicali.

Le iscrizioni sono già state chiuse a febbraio, visto l'alto numero di richieste arrivate. Sono ben 53 i partecipanti al Concorso Mpm quest'anno.
In particolare il 29° Concorso Pianistico Int.le 'Premio MPM' dal 2025 è entrato a far parte della prestigiosissima WFIMC di Ginevra che comprende i più prestigiosi Concorsi Musicali Internazionali. Si svolgerà dal 5 al 10 maggio presso il Teatro Curci ed è prevista una attesa Finale con l'Orchestra Territoriale Suoni del Sud il 10 maggio 2026. Sono oltre 50 gli iscritti che giungeranno da Italia, Armenia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, Indonesia, Islanda, Israele, Polonia, Serbia, Spagna, Russia, Taiwan e Ucraina. La prestigiosa Giuria Internazionale sarà formata dai Maestri Andreas Froelich (Germania), Michail Markov (Russia/Olanda), Herton Mikeli (Albania), Nadia Lasserson (Regno Unito), Mario Coppola, Gianmarco Mulazzani e Francesco Monopoli (Italia).

Il 36.mo Concorso Internazionale per Giovani Musicisti 'Città di Barletta" con le sezioni per Archi, Fiati, Chitarra, Musica da Camera, Pianoforte e Composizione, si terrà dal 12 al 17 maggio 2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 aprile 2026. La passata Edizione ha visto oltre 300 partecipanti provenienti da ben 32 Nazioni che lo rendono il più internazionale e prestigioso Concorso per Giovani Musicisti del Centro-sud Italia. Da quest'anno previsto anche il Premio Speciale 'Virtuoso Violin' dedicato all'artista albanese Genci Koni, che si aggiunge ai Premi 'Ceschini', 'Mozart' e 'Clementi'.

I Concorsi prevedono Premi per complessivi 30.000 euro, 15 Concerti – Premio, esecuzione delle Composizioni vincitrici nella Stagione Musicale, pubblicazione su youtube dei Concerti Finali e dei vincitori, nonché pubblicazione a cura di Moto Armonico Record di un cd online del vincitore.

Tutte le Audizioni si svolgeranno nella splendida cornice del Teatro Comunale Curci. Info e regolamenti dei Concorsi sono disponibili sul sito multilingue dell'Associazione www.culturaemusica.it Di rilievo, il Premio Nuovo IMAIE, i Premi offerti dalla Buzzi Unicem e dalla Fondazione Megamark e dal m° Luca Dimiccoli, la collaborazione con l'Orchestra Territoriale "Suoni del Sud, insieme al Concerto Premio offerti dalla Direzione Artistica, con l'istituzione dei Premi Speciali che si aggiungono ai vari premi previsti nelle passate edizioni.
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