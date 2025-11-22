Speciale
Moma 2.0 con il Pollock N°5 si aggiudica il terzo posto nella sfida nazionale Burger Battle
Impegno, passione, dedizione e amore: la ricetta giusta per la rinascita dell’hamburgeria di Domenico Iodice
Barletta - sabato 22 novembre 2025
La Burger Battle Italia è la competizione più importante a livello nazionale dedicata agli hamburger gourmet. Qui si incontrano le migliori realtà del settore con l'obiettivo di selezionare i panini più originali e tecnicamente curati. Gli chef si sfidano nella competizione dislocata in tre tappe: nord Italia (a Venezia), centro (a Roma) e sud (a Napoli).
Ed è proprio nella tappa di Napoli che si è svolta il 17 novembre durante il "Gustus – Expo dei Sapori Mediterranei", nella Mostra d'Oltremare di Napoli, che il Moma 2.0 di Barletta con la chef Giovanna Dicataldo si è affermato al terzo posto.
L'innovativa e originale armonia di sapori e passione della creazione del Moma 2.0 ha conquistato la giuria. I giudici, portavoce dei partner ufficiali della competizione, includono Pastridor (marchio di Lantmännen Unibake, tra i maggiori produttori europei di prodotti da forno con 36 stabilimenti in oltre 20 Paesi), Develey (azienda leader nella produzione di salse), Farm Frites, Mowi e Ceres (realtà di riferimento del settore alimentare e birrario.
Il panino che ha fatto innamorare questi palati sopraffini è stato intitolato dal Moma 2.0 e dalla loro chef Giovanna Dicataldo: N°5 di Pollok. Il nome, ispirato a Paul Jackson Pollock - pittore statunitense e massimo esponente dell'espressionismo astratto o action painting-, rimanda ai colori e all'estetica di un quadro. Dettagli che si possono riscontrare a primo acchito nel pane artigianale utilizzato per la composizione. A completare l'opera d'arte ci sono altri ingredienti totalmente italiani e di eccelsa qualità: hamburger di scottona italiana da 150g, melanzane grigliate di Sicilia, arancia del Gargano e… gli altri ingredienti sono tutti da scoprire! L'invito all'assaggio da parte del Moma 2.0 di Barletta è ufficialmente aperto.
Questa vittoria è simbolo di rinascita e rivalsa per una piccola attività di Barletta. Domenico Iodice, ventisettenne barlettano, ha preso in gestione l'hamburgeria a metà del 2023, rendendola un piccolo gioiellino nel centro storico della città. Impegno, passione, dedizione, caparbietà, un team giovane (dai 17 ai 27 anni), amore per la cucina e cura del cliente sono gli ingredienti perfetti per un ottimo risultato.
"Vi spoilero solo alcuni dei nostri ingredienti, ma lascio un velo di mistero sulla nostra opera d'arte! Vi invito venirci a trovare in via Cialdini 1 a Barletta per lasciarvi sorprendere dalla combinazione di sapori, proprio come siamo riusciti a fare con giudici del contest!" la giocosa proposta del proprietario Domenico Iodice.
