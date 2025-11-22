12 foto Moma 2.0 con il Pollock N°5 si aggiudica il terzo posto nella sfida nazionale Burger Battle

Laè la competizione più importante a livello nazionale dedicata agli hamburger gourmet. Qui si incontrano le migliori realtà del settore con l'obiettivo di selezionare i panini più originali e tecnicamente curati. Gli chef si sfidano nella competizione dislocata in tre tappe: nord Italia (a Venezia), centro (a Roma) e sud (a Napoli).Ed è proprio nella tappa di Napoli che si è svolta il 17 novembre durante il "Gustus – Expo dei Sapori Mediterranei", nella Mostra d'Oltremare di Napoli, cheL'innovativa e originale armonia di sapori e passione della creazione del Moma 2.0 ha conquistato la giuria. I giudici, portavoce dei partner ufficiali della competizione, includono Pastridor (marchio di Lantmännen Unibake, tra i maggiori produttori europei di prodotti da forno con 36 stabilimenti in oltre 20 Paesi), Develey (azienda leader nella produzione di salse), Farm Frites, Mowi e Ceres (realtà di riferimento del settore alimentare e birrario.Il panino che ha fatto innamorare questi palati sopraffini è stato intitolato dal Moma 2.0 e dalla loro chef Giovanna Dicataldo:. Il nome,- pittore statunitense e massimo esponente dell'espressionismo astratto o action painting-, rimanda ai colori e all'estetica di un quadro. Dettagli che si possono riscontrare a primo acchito nel pane artigianale utilizzato per la composizione. A completare l'opera d'arte ci sono altri ingredienti totalmente italiani e di eccelsa qualità: hamburger di scottona italiana da 150g, melanzane grigliate di Sicilia, arancia del Gargano e…! L'invito all'assaggio da parte del Moma 2.0 di Barletta è ufficialmente aperto.Questa vittoria è simbolo di rinascita e rivalsa per una piccola attività di Barletta.e, ventisettenne barlettano, ha preso in gestione l'hamburgeria a metà del 2023, rendendola un piccolo gioiellino nel centro storico della città. Impegno, passione, dedizione, caparbietà, un team giovane (dai 17 ai 27 anni), amore per la cucina e cura del cliente sono gli ingredienti perfetti per un ottimo risultato."Vi spoilero solo alcuni dei nostri ingredienti, ma lascio un velo di mistero sulla nostra opera d'arte! Vi invito venirci a trovare in via Cialdini 1 a Barletta per lasciarvi sorprendere dalla combinazione di sapori, proprio come siamo riusciti a fare con giudici del contest!" la giocosa proposta del proprietario Domenico Iodice.