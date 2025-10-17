Bar.S.A.
Bandi e concorsi

Concorsi Bar.S.A., insediata la Commissione esaminatrice. Prove preselettive a dicembre

Sarà pubblicata la batteria dei test con i 2000 quesiti per i candidati

Barletta - venerdì 17 ottobre 2025 10.33 Comunicato Stampa
Bar.S.A. S.p.A. comunica che in data 16 ottobre 2025 si è ufficialmente insediata la Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi esterni, la cui composizione è stata definita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2025.

La Commissione, riunitasi al completo, risulta così composta:
  • dott. Massimo Battaglino (componente) – Generale di Brigata della Guardia di Finanza, già comandante del reparto tecnico logistico amministrativo Puglia
  • dott. Maurizio Galeazzi (componente) – Vice Questore della Polizia di Stato Già dirigente UPGSP della Questura di Bari
  • ing. Gaetano Nacci (segretario) – Amministratore Unico di AMIU S.p.A. di Trani
  • dott. Antonio Palmiotti (componente) – Colonnello dei Carabinieri, già Capo del 3° settore del Centro Operativo DIA di Bari
  • dott. Stefano Rossi (presidente della Commissione) – Ispettore del lavoro presso IAM Bari-BAT
Con l'insediamento ufficiale della Commissione prosegue l'iter concorsuale relativo agli avvisi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 39 unità di personale, recentemente pubblicati sul sito istituzionale dell'azienda.

Nel corso della seduta, la Commissione ha deliberato che la prova preselettiva si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2025. Inoltre, per garantire la massima trasparenza, in data 3 novembre 2025 sarà pubblicata sul sito ufficiale di Bar.S.A. la batteria dei test composta da 2000 quesiti a risposta multipla, ciascuno corredato dall'indicazione della risposta corretta. Si precisa che la prova preselettiva consisterà in un questionario con domande di carattere psico-attitudinale (logica verbale, matematica e deduttiva) e di cultura generale.

Con questo passaggio formale, Bar.S.A. ribadisce il proprio impegno per una selezione pubblica ispirata a principi di merito, imparzialità e trasparenza.
