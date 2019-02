Pochi giorni alla rivoluzione, ecco come cambierà via Andria

Tutti i dettagli sulla nuova viabilità in via Andria Documento PDF

20 foto Rimozione passaggi a livello, incontro coi cittadini

Si è concluso questa sera un vivace percorso partecipativo tra l'amministrazione comunale e i cittadini in vista di quella che forse sarà l'opera più rivoluzionaria della città di Barletta:e la contestuale soppressione del vicino passaggio di via Vittorio Veneto. In quel luogo sorgerà un doppio sottovia con una rotatoria che collegherà le varie direttive del traffico che lì si congiungono, come visibile nel progetto illustrato questa sera.Dopo tre incontri con la cittadinanza, questo pomeriggio il sindaco, affiancato dadell'Ufficio Traffico, ha presentato le soluzioni che saranno adottate dal 16 febbraio prossimo, a partire delle modifiche alla viabilità.Nella nostra galleria fotografica e nel documento allegato tutti i dettagli illustrati durante la conferenza, tra cui lecc.Nel frattempo il primo cittadino ha ufficializzato la disponibilità di usufruire del treno di Ferrotramviaria in manieradalla stazione centrale a Barletta Scalo. Sarà realizzata anche una navetta dedicata agli studenti. Inoltre è al vaglio la possibilità di creare dei collegamenti pedonali tra via Callano e via Andria attraverso i terreni dell'officina Messina, e tra via Andria e via Romagnosi.Sono solo alcune delle soluzioni che sono state valutate dopo l'analisi deiraccolti nei giorni scorsi: alcune saranno effettuate in via sperimentale, altre saranno realizzate in breve tempo per attutire il più possibile i disagi (pesanti e concreti) per i cittadini.Fermamente convito della validità dell'opera, il sindaco Cannito ha nuovamente fatto un appello alla pazienza e alla fiducia.