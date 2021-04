Poche speranze per il passaggio della Puglia in zona arancione

Anche se per tutto aprile saranno abolite le zone gialle, la giornata di oggi sarà comunque indicativa per capire come si procederà, regione per regione, nella prossima settimana relativamente ai passaggi tra zone rosse e zone arancioni. La riunione della Cabina di regia e il conseguente report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità porteranno alle nuove ordinanze del ministero della Salute.Sono 9 le regioni che attualmente sono in zona rossa,: secondo gli ultimi dati disponibili, che però è chiaro che dovranno trovare conferma nel monitoraggio dell'Iss, ad avere chance concrete di lasciare la fascia più restrittiva potrebbero essere Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Difficile invece questo passaggio per la nostra regione, nonostante dei numeri in miglioramento proprio negli ultimi giorni.In Puglia è sempre l'incidenza a tenere col fiato sospeso visto si è oltre la quota deiche sancisce la zona rossa obbligatoria. I casi attualmente positivi sul territorio regionale sono 50.755, di cui il 4.5% dei quali è ricoverato in ospedale (2.276) mentre il 95.5% (48.479 persone) è in isolamento domiciliare. 253 i posti occupati nei reparti di terapia intensiva delle strutture pugliesi. Gli ultimi giorni hanno sancito un primo calo della curva dei contagi ma forse non sarà sufficiente questa frenata per la promozione in arancione.Attualmente in arancione sono Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Liguria, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano: dovrebbero rimanere tali anche se la certezza ci sarà soltanto con i dati aggiornati.