Pesca Senza Barriere
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"Pesca senza barriere": il mare di Barletta protagonista dell'inclusione con Stupor Mundi+ – Abbattiamo le Barriere

Inclusione, accessibilità e partecipazione protagoniste sul pontile Ammiraglio Fucci

Barletta - lunedì 6 luglio 2026 12.02 Comunicato Stampa
Si è svolta sul pontile Ammiraglio Fucci (molo adiacente alla Lega Navale di Barletta) una straordinaria giornata dedicata all'inclusione con l'evento "Pesca Senza Barriere", inserito nel calendario delle attività del progetto STUPOR MUNDI+ – Abbattiamo le Barriere, finanziato nell'ambito dell'Avviso Pubblico C.O.S.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile della Regione Puglia, con il coordinamento di Pugliapromozione.

L'iniziativa, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta, capofila dell'ATS, ha visto la partecipazione dell'Associazione Pesca Senza Barriere, dell'ANFFAS di Manfredonia e di numerosi cittadini che hanno scelto di prendere parte all'iniziativa, vivendo l'esperienza della pesca in un clima di condivisione, socialità e inclusione. L'evento si è svolto con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Barletta, che ha garantito assistenza e sicurezza durante tutta la manifestazione.

Una giornata che ha rappresentato un esempio concreto di come il mare possa diventare uno spazio realmente accessibile, dove inclusione, socialità e condivisione si trasformano in esperienze autentiche per tutti.

Un sentito ringraziamento va al Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta, Giovanni Corvaglia, e alla Vicepresidente Sabina Torre, per la disponibilità, la professionalità e l'eccellente organizzazione messa in campo da tutti i volontari che hanno reso possibile la perfetta riuscita dell'iniziativa.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dai facilitatori di rete del progetto, Raffaele Rizzi, Presidente dell'Associazione Barletta Ricettiva, e Angelo Raffaele Damato, Presidente dell'Associazione Vivere a 360°, impegnati nel rafforzare la rete territoriale e nel favorire la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori coinvolti nel progetto. Un ringraziamento va inoltre a tutti i partner dell'ATS, ai colleghi che quotidianamente lavorano con impegno all'organizzazione delle attività e ai Comuni Partner di Barletta, Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, che stanno contribuendo a costruire una rete territoriale unitaria. Una sinergia che proseguirà nelle prossime settimane con nuovi eventi dedicati all'inclusione e alla valorizzazione del turismo accessibile.

Un ringraziamento speciale è rivolto agli amici dell'Associazione Pesca Senza Barriere, per la passione, la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno condiviso questa esperienza con tutti i partecipanti.

L'evento conferma il valore del progetto STUPOR MUNDI+ – Abbattiamo le Barriere, che continua a costruire una rete sempre più ampia tra enti pubblici, associazioni e realtà del territorio, promuovendo un modello di turismo accessibile capace di mettere al centro le persone.

Perché l'inclusione non è uno slogan, ma un percorso che cresce grazie alla collaborazione di chi ogni giorno sceglie di costruire opportunità, abbattendo ogni barriera e dimostrando che, insieme, è possibile rendere il nostro territorio sempre più accogliente per tutti.
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