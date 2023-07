Nuova sede per Sicur.a.l.a S.r.l: venerdì l’inaugurazione a Barletta

La storia di SICUR.A.L.A.

Futuro sempre in crescita

Venerdì 28 luglio a partire dalle 18:30 SICUR.A.L.A. S.R.L. aprirà le porte della, inaugurando nuovi spazi nel giorno del suo 25° anniversario di attività nell'ambito della formazione, sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale, sicurezza alimentare e sorveglianza sanitaria.Ben 25 anni fa, la Dott.ssafrequenta un corso regionale post diploma inerente i "Servizi di Prevenzione e Protezione aziendale ex D.Lgs. 626/94". Di questo attestato ne fa una vera e propria professione, tant'é che da lì a breve si iscrive all'Università di Bari per frequentare il primo corso di laurea in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro".Dieci anni dopo, incontrail futuro Direttore dell'ente di formazione, che diventerà compagno di lavoro prima e di vita dopo. Insieme, danno vita ad un progetto imprenditoriale serio ed ambizioso. Essere il punto di riferimento per le più importanti aziende ed enti pubblici del territorio. Si passa da ditta individuale a società ed i risultati vanno oltre le aspettative ed il territorio sembra diventare un piccolo recinto. Oggi SICUR.A.L.A. è presente in diverse regioni d'Italia.Nel 2015 una nuova sede dotata di un'aula di formazione accreditata presso la Regione Puglia e nel 2018 l'allargamento dell'per un numero complessivo di 8 aule di formazione che coprono l'area di Barletta eLa sfida è ardua ma SICUR.A.L.A. è abituata alle sfide impossibili. "Welfare to Work", "Mi Formo e Lavoro" e "Garanzia Giovani" rappresentano i cavalli di battaglia dell'ente. Laddove è il cittadino a scegliere, SICUR.A.L.A. non conosce competitor.Comincia ad assumere tecnici qualificati e competenti, oltre ad un corpo docente di qualità, che le consentono di crescere in maniera costante e continua. Finché arriva la pandemia con tutti suoi disagi, ma SICUR.A.L.A. è lì in prima linea a cercare di arginare il fenomeno. Sempre disponibili ad enti ed istituzioni, oltre che alle centinaia di aziende, a chiarimenti, tamponi, mascherine, dispositivi di protezioni vari, quarantene e quant'altro ha segnato quel maledetto periodo.Con il team quasi completamente rinnovato ed in continua crescita, 25 anni dopo, SICURALA è pronta a nuove sfide, in una, dotata di tecnologie di ultima generazione per garantire più risorse, offerta formativa e servizi d'eccellenza ai nostri partner, mantenendo sempre quella tipologia di lavoro "sartoriale" che da sempre li contraddistingue.