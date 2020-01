Marketing territoriale, nasce il brand “Visit Puglia Imperiale”

Social Video 4 minuti Visit Puglia Imperiale Cosimo Giuseppe Pastore

Il portale online

Lavorare sul marketing territoriale della Puglia imperiale attraverso uno strumento innovativo, capace di fare rete tra pubblico e privato e di ottimizzare la fruizione del territorio da parte del turista. È il progetto "", realizzato da Esselle Consulting, dal Patto Territoriale Nord barese ofantino, dalla Rete del Mediterraneo, dal Fondo Consul e presentato questa mattina a Barletta.Uncomprendentee che si estende anche a, che riconduce sotto uno stesso marchio le eccellenze del territorio proponendo percorsi, attività, soggiorni, esperienze enogastronomiche e visite guidate al turista, ma ancor prima agli stessi cittadini.«Visit Puglia Imperiale – ha spiegato la– è una rete contratto che ha come obiettivo quello di creare un'offerta turistica più ampia e complessa in maniera tale da valorizzare al massimo il territorio della Puglia Imperiale. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli attori del territorio, così che tutti si sentano protagonisti del territorio stesso e possano far vivere al turista le nostre peculiarità e i nostri prodotti».«Il Patto Territoriale – ha evidenziato– deve essere centrale in questa iniziativa perché rientra nella mission del Patto lo sviluppo territoriale. Lo spirito di questo progetto è di mettere in rete un territorio e farlo lavorare in sintonia per evitare che ci sia dispersione da parte dei turisti e dei visitatori, che siano complementare l'azione dei vari Comuni e dei vari territori, perché noi siamo un unico ed importante territorio».Riscoprire e valorizzare la Puglia Imperiale, quindi, sulla scorta di esperienze di marketing e turismo territoriale già in atto in altre parti d'Italia, attraverso un, fruibile a partire dalla fine di febbraio (www.visitpugliaimperiale.com), che ricomponga un'offerta promozionale coesa, superandone la frammentazione sino ad oggi esistente.È questo l'obiettivo di "Visit Puglia Imperiale" che, elaborando un processo innovativo, offrirà uno strumento al passo con i tempi e capace di ottimizzare un prodotto di eccellenza, quello pugliese, attraverso l'interazione degli utenti. «Il nostro sarà un portale che permetterà a tutti di utilizzarlo e rendersi tutti partecipi di questo progetto – ha proseguito– È un progetto di marketing turistico integrato caratterizzato non da un' innovazione di prodotto, ma di processo».«Le imprese del territorio – ha detto– sono il fulcro di tutto ciò che viene realizzato in un territorio. Tutta la zona ricettiva della Bat avrà a disposizione un brand che dovrà inserire in tutte le strutture e un metodo nuovo che si concretizza con il digitale. È un po' quello che succede in Trentino Alto Adige da circa 40 anni e che ha permesso al Trentino di destagionalizzare il turismo».«Tutto il territorio deve prendere consapevolezza di un brand – ha concluso– La cosa interessante è che anche la parte pubblica dovrà utilizzare lo stesso brand per vestire il proprio Comune. Dovremo entrare nel campo visivo sia del turista che del cittadino, per comunicare che esiste una terra organizzata che può essere vissuta, anche perché il primo turista di un territorio è proprio quello che lo abita, dato che non lo conosce».