Turismo accessibile, presentato a Barletta il BAT Welcome Tour

Verso una maggiore accessibilità per rendere il turismo più inclusivo e aperto anche ai diversamente abili. Ilpresentato a Barletta, nella cornice di Palazzo San Domenico, con l'obiettivo di abbattere le barriere e promuovere una fruizione più diretta delle bellezze della sesta provincia pugliese. Ile l'lavoreranno per garantire tutto ciò, in collaborazione con le istituzioni politiche locali e le attività del territorio.«La BAT ha una buona base di partenza - spiega la presidentessa dell'ATS Stupor Mundi, Sabina- ma c'è tanto da fare e siamo pronti ad accettare questa sfida per rendere il turismo aperto a tutti, senza barriere». Dello stesso avviso Oronzo, Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Barletta: «È un percorso di grande impatto sociale e siamo fieri di essere a supporto di questa iniziativa».Il Dipartimento Cultura e Turismo dellasarà parte integrante del progetto, affidato alla Stupor Mundi con la presenza del progetto COSTA a potenziare un'offerta rivolta ai diversamente abili, ma anche ampliata in una rete di supporto reciproco con le attività commerciali, turistiche e culturali della. Non soltanto l'estate, ma la destagionalizzazione del turismo come background di un'iniziativa che punta a consolidarsi nel tempo, nelle strutture e nell'immaginario dei dieci comuni.