BAT Welcome Tour Barletta
BAT Welcome Tour Barletta
Servizi sociali

Turismo accessibile, presentato a Barletta il BAT Welcome Tour

Progetto COSTA e ATS Stupor Mundi, verso una comunità più inclusiva

Barletta - martedì 17 marzo 2026
Verso una maggiore accessibilità per rendere il turismo più inclusivo e aperto anche ai diversamente abili. Il BAT Welcome Tour presentato a Barletta, nella cornice di Palazzo San Domenico, con l'obiettivo di abbattere le barriere e promuovere una fruizione più diretta delle bellezze della sesta provincia pugliese. Il progetto COSTA e l'ATS Stupor Mundi lavoreranno per garantire tutto ciò, in collaborazione con le istituzioni politiche locali e le attività del territorio.

«La BAT ha una buona base di partenza - spiega la presidentessa dell'ATS Stupor Mundi, Sabina Torre - ma c'è tanto da fare e siamo pronti ad accettare questa sfida per rendere il turismo aperto a tutti, senza barriere». Dello stesso avviso Oronzo Cilli, Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Barletta: «È un percorso di grande impatto sociale e siamo fieri di essere a supporto di questa iniziativa».

Il Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia sarà parte integrante del progetto, affidato alla Stupor Mundi con la presenza del progetto COSTA a potenziare un'offerta rivolta ai diversamente abili, ma anche ampliata in una rete di supporto reciproco con le attività commerciali, turistiche e culturali della BAT. Non soltanto l'estate, ma la destagionalizzazione del turismo come background di un'iniziativa che punta a consolidarsi nel tempo, nelle strutture e nell'immaginario dei dieci comuni.

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