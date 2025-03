Margherita Ricco rappresenta Barletta ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2025

La Gara dei Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM) è un evento annuale che celebra la passione per la matematica in un'atmosfera di competizione amichevole e divertente. Questo evento organizzato dalla referente di Istituto Scolastico la Prof.ssa Anna Dicorato, riunisce studenti, insegnanti e appassionati di matematica provenienti da diverse parti della Puglia, creando un'opportunità unica per condividere idee, strategie e, soprattutto, l'amore per i numeri. La gara è aperta a studenti di diverse età e livelli scolastici, permettendo a ciascuno di mettersi alla prova con problemi matematici stimolanti e creativi.Barletta può vantare un nuovo giovane talento: Margherita Ricco, studentessa dell'Istituto Comprensivo "Massimo D'Azeglio - Giuseppe De Nittis", ha conquistato un importante traguardo nei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025. La competizione, che si è svolta il giorno 7 marzo, ha visto la partecipazione di oltre 100 concorrenti, tutti pronti a sfidarsi in una serie di problemi complessi e stimolanti, un evento che ha messo alla prova le abilità e la creatività di studenti provenienti da diverse scuole della regione Puglia.La giovane studentessa, che attualmente frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado "Giuseppe De Nittis", ha dimostrato grande determinazione e abilità, superando brillantemente la Finale di Area/Regionale per la categoria S1 della competizione. Grazie alla sua straordinaria performance, Margherita è riuscita a imporsi a livello regionale, classificandosi prima nella sua categoria e ottenendo così l'accesso alla fase nazionale. L'alunna ha lavorato instancabilmente per prepararsi a questa sfida. Grazie a sessioni di studio collaborative e a un impegno costante guidati dalla Prof.ssa Lisa Filannino, è riuscita a sviluppare strategie efficaci per affrontare i vari tipi di problemi presentati durante la gara.Durante l'evento, i partecipanti hanno dovuto risolvere enigmi matematici, problemi di logica e questioni di geometria, il tutto in un tempo limitato. La tensione era palpabile, ma Margherita è riuscita a mantenere la calma e ha affrontato ogni sfida con determinazione.Alla fine della competizione, i risultati sono stati annunciati con grande entusiasmo e la Dirigente dell'Istituto Comprensivo, la Dott.ssa Concetta Corvasce, che ha sempre promosso la didattica STEM, ha espresso come la dedizione e l'impegno possano fare la differenza anche se la matematica è spesso vista come una materia difficile e ostica, una giovane alunna ha dimostrato che con impegno e passione si possono raggiungere risultati straordinari.Il prossimo passo per Margherita sarà la sfida decisiva: la fase nazionale che si terrà a Palermo, dove rappresenterà la Puglia con l'obiettivo di confermare il suo talento e competere con i migliori giovani studenti provenienti da tutta Italia.Un risultato che riempie di orgoglio non solo la città di Barletta, ma l'intera comunità scolastica, che ora tifa per lei in vista della prossima competizione. In bocca al lupo, Margherita!