Luigi De Mucci (Forza Italia Bat): «Possiamo farcela. Diamo inizio ad una nuova era»

"Dopo l'intensa campagna elettorale di queste settimane, invito i cittadini a dimostrare appoggio e a dare fiducia ai candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre che hanno già visibilmente dimostrato di voler lavorare nell'esclusivo interesse della popolazione dei nostri territori". A lanciare l'appello è Luigi De Mucci, coordinatore provinciale di Forza Italia Bat. L'esponente azzurro chiede agli elettori di esprimere il proprio diritto di voto "a favore di una coalizione che che consenta la rinascita di una regione ormai fanalino di coda dell'intero territorio nazionale."Siamo una regione trainante per il sud del Paese nonostante la presenza di un'amministrazione di sinistra che abbia negli anni rallentato con lacci e lacciuoli, asfissiato con tasse e obblighi di rendicontazione famiglie ed imprese del nostro territorio, fallito nel comparto agricolo sulla gestione della xylella, nella sanità e nell'utilizzo dei fondi comunitari - prosegue l'esponente berlusconiano -.Con l'auspicata vittoria del centrodestra, con le importanti proposte di Forza Italia, garantiremo quella necessaria e non più rinviabile svolta politico-amministrativa, che porterà la Puglia ad assumere un ruolo fondamentale all'interno del panorama nazionale.Mi preme ringraziare tutti i candidati di FI Bat al consiglio regionale, i candidati delle liste di FI al consiglio comunale della città di Andria e Trani, i dirigenti, i militanti e i simpatizzanti che hanno deciso di scendere in campo e di gettare il cuore oltre l'ostacolo per il bene delle proprie comunità e delle future generazioni".