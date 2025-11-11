Luca Savella (M5S): “Basta con l’emorragia di giovani. La Regione deve trattenere e valorizzare i suoi talenti”

La crescente emorragia di giovani pugliesi, costretti a lasciare la propria terra in cerca di opportunità lavorative e di vita, è una sconfitta per l'intera Regione. Questa l'amara constatazione di Luca Savella, candidato consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione della provincia di Barletta-Andria-Trani."Assistiamo impotenti a un esodo silenzioso che impoverisce il nostro tessuto sociale, economico e culturale," dichiara Savella. "Ogni giovane che va via è un capitale umano, una competenza, un pezzo di futuro che la Puglia perde. La nostra terra non può e non deve essere percepita come un mero trampolino di lancio verso Nord o l'estero. Dobbiamo invertire la rotta con misure concrete."Il Movimento 5 Stelle propone un piano d'azione incentrato su tre pilastri fondamentali per trattenere le nuove generazioni: Investimenti Mirati nell'Innovazione e Ricerca: Creazione di un "Fondo Rientro e Start-up Giovanili" regionale, con incentivi fiscali per i neolaureati e i professionisti che decidono di avviare attività ad alta innovazione in Puglia e per le imprese che assumono under 35. Allineare i percorsi formativi universitari e professionali (ITS) alle reali esigenze del mercato del lavoro pugliese (es. Green Economy, Turismo sostenibile, Digitale, Agroalimentare di qualità). Promuovere l'inserimento con contratti stabili e dignitosi.Infine migliorare drasticamente i servizi essenziali: dal potenziamento del trasporto pubblico inter-provinciale a un accesso facilitato all'edilizia abitativa per i giovani, rendendo le città pugliesi più a misura delle giovani generazioni."Non possiamo accontentarci di piangere i nostri giovani che partono," conclude Savella. "È ora di agire. La Regione Puglia deve fare molto di più per offrire opportunità che siano non solo competitive, ma che riconoscano il valore inestimabile delle nostre energie più fresche. Trattenere i nostri giovani è il primo e più importante investimento per il futuro della nostra comunità."