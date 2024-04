Lima: «Ciliento in giunta regionale? Eletta grazie a Caracciolo»

«Ho letto che la Schlein ha chiesto un segnale di discontinuità e che Emiliano azzererà molto probabilmente la giunta regionale. Ho letto altresì che tra i nomi della nuova giunta, circola l'ipotesi della tranese Ciliento come assessore regionale. Ma la Schlein lo sa che la Ciliento è stata eletta prevalentemente grazie alla famigerata "quota rosa" e al ticket con Caracciolo, quest'ultimo dimessosi per opportunità - come altri - nei giorni scorsi da capogruppo PD poiché rinviato a giudizio? Un ticket elettorale vale solo per beneficiare delle preferenze o anche quando bisogna condividere le dimissioni quando le cose, come in questo caso, non si mettono bene? Parafrasando il principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa tutto cambia purché tutto resti com'è? Non basterà l'ennesima azione di maquillage. La vera discontinuità si avrà solamente quando Emiliano e i suoi sodali, tutti indistintamente, direttamente e indirettamente coinvolti dalle vicende giudiziarie che stanno infangando la Puglia ed i Pugliesi si faranno da parte dando la parola agli elettori»: lo dichiara il Dott. Raimondo Lima, Membro Direzione nazionale Fratelli d'Italia.