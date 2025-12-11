"La stanza Divina Itinerante" fa tappa nell'I.T.E.T “Cassandro-Nervi-Fermi” di Barletta

Fa tappa nell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Cassandro-Nervi-Fermi" di Barletta, "La Stanza Divina Itinerante", in collaborazione con la Questura di Barletta-Andria-Trani. La giornata di sensibilizzazione e formazione è prevista per il 12 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 circa nell'auditorium dell'istituto. La Stanza Divina, come è noto, si trova nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, prima in Italia e unica in Puglia. Si tratta di uno sportello di ascolto e supporto per la prevenzione dei gesti suicidari e la tutela delle vittime di reato e grazie a un protocollo d'intesa siglato con Comune di Barletta, Asl Bat, Questura Bat, Provincia Bat e il sostegno del Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, offre assistenza legale, medica e psicologica gratuite a chiunque ne faccia richiesta.«La presenza del Garante dei Minori in questo nuovo incontro - ha detto la presidente regionale della Stanza Divina, Agata Oliva - sottolinea l'importanza della tutela della privacy ai nostri ragazzi minorenni che si avvicinano alla Stanza Divina. Chiunque può chiedere aiuto infatti o indicare situazioni di disagio, in completo anonimato».Ad impreziosire questo nuovo momento di confronto con le scuole Ludovico Abbaticchio, Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, Domenico Pignotti dell'ufficio scolastico provinciale Bat, il Questore della Bat dott. Alfredo Fabbrocini, promotore della Stanza Divina, la presidente regionale della Stanza Divina avv. Agata Oliva, la prof. Diana Riefolo, funzione strumentale area alunni del "Cassandro-Nervi-Fermi" e il dirigente scolastico, prof. Annalisa Ruggeri.A moderare l'incontro sarà la giornalista Francesca Rodolfo, presidente dell'associazione Divine del Sud. I saluti sono affidati all'assessore ai servizi sociali del Comune di Barletta, Magdala Spinazzola.