La Puglia incanta alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, ci sono anche Barletta e la Bat

La 46ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), uno degli appuntamenti più importanti nel calendario mondiale del settore, si è aperta con una forte presenza della Regione Puglia, protagonista dal *10 al 12 febbraio 2026* a Fiera Milano-Rho. La partecipazione pugliese, all'insegna della qualità, della sostenibilità e dell'equilibrio territoriale, ha attirato l'attenzione di operatori internazionali, istituzioni e media, sottolineando l'importanza crescente del sistema turistico regionale nel panorama italiano ed europeo.Lo stand della Regione Puglia, di oltre 360 mq nell'Area Leisure Italia (Padiglione/Hall 11), è stato punto di riferimento per oltre 184 Comuni, 60 operatori turistici, 2 consorzi e 43 postazioni per incontri B2B con buyer internazionalii. Un palcoscenico dinamico in cui sono state illustrate le strategie di promozione territoriale che vanno oltre la tradizionale offerta balneare, includendo itinerari culturali, borghi, cammini, esperienze enogastronomiche e modelli di turismo sostenibile che coinvolgono le comunità locali.Un rinnovato protagonismo della provincia Barletta-Andria-Trani ha caratterizzato la presenza pugliese con figure chiave del territorio: tra queste, le guide turistiche Erica Davanzante, Alessandro Cascella e Gabriele Pace, che hanno portato l'esperienza e la conoscenza diretta dei luoghi della Bat all'attenzione di buyer stranieri e tour operator. La loro partecipazione ha messo in luce tour, percorsi narrativi e proposte legate all'identità culturale, storica e paesaggistica dell'area, valorizzando asset come i Cammini, i centri storici e le eccellenze enogastronomiche.Accanto a loro, una presenza istituzionale di rilievo: i consiglieri comunali barlettani Vittorio Cardone e Gennaro Calabrese. Entrambi hanno accompagnato le iniziative della delegazione pugliese, sottolineando l'importanza strategica della promozione territoriale per le città e i borghi della Bat e l'opportunità di consolidare relazioni e progetti con operatori internazionali. Le istituzioni locali, in dialogo con i rappresentanti regionali, hanno ribadito la volontà di sostenere una visione di turismo sostenibile capace di generare sviluppo economico e nuove opportunità per i giovani, le imprese e le comunità locali.Nel corso della fiera si è discusso di trend, prospettive e dinamiche del settore turistico per il 2026 e oltre, con un'agenda di conferenze, panel tematici e incontri professionali. Tra i focus principali, l'equilibrio territoriale e la qualità dell'esperienza di viaggio sono stati identificati come leve essenziali per attrarre segmenti di mercato diversificati e consolidare la reputazione internazionale della Puglia come destinazione autentica e innovativa.La partecipazione alla BIT 2026 conferma così la Puglia non solo come meta di grande attrazione per i turisti, ma anche come protagonista nella costruzione di un modello di turismo responsabile e orientato al valore delle comunità locali — un impegno condiviso dalle istituzioni regionali e dalle realtà territoriali della Bat che guardano con fiducia alle stagioni turistiche future